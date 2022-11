"Sur Good Move, le politique a manqué de courage et capitulé trop vite"

Comment définissez-vous Good move ?

Il ne faut pas être bouwmeester pour constater que la pression automobile à Bruxelles, si on compare à d’autres villes, est beaucoup trop forte. Dans Good Move, il y a une ambition plus marquée qu’auparavant d’apaiser le trafic à Bruxelles. Cela, je l’appuie.

Justement, avant Bruxelles, vous avez été bouwmeester d’Anvers. La pression automobile y est moins forte ?

À Anvers, on a actuellement un Collège (Bart De Wever en est le bourgmestre) très pro-voiture. En Belgique, les villes phares en termes de mobilité, ce sont Gand et Louvain.

On a pourtant une image différente d’Anvers, avec tous ses vélos. C’est erroné ?

Effectivement, une infrastructure importante a été réalisée pour les vélos, Anvers a été précurseur. Mais par rapport à la fluidité du trafic et la domination de la voiture en ville, Anvers n’est pas du tout exemplaire. Il y a actuellement des plans pour creuser un tunnel sous la voirie des quais, en face de l’Escaut, donc sur le front urbain, pour y faire passer le trafic plus rapidement. C’est le contraire de l’esprit de Good Move qui veut couper le trafic de transit. Ce projet effrayant de tunnel ressemble à ceux qu’on a creusés à Bruxelles sur la petite ceinture dans les années 70.

Existe-t-il des urbanistes qui défendent encore cette vision pro-voiture ?

Des politiques, oui. Mais des urbanistes, je n’en connais pas. Dans les grandes villes européennes, il y a un consensus pour diminuer la présence des voitures. Parce que cela amène une meilleure qualité de vie.

On peut y opposer l’économie, le besoin de venir travailler en voiture ?

Ces contre-arguments sont classiques, avec l’idée que le commerce, surtout de luxe, va mourir. Nous avons fait un relevé des magasins Louis Vuitton dans toutes les capitales européennes. Dans beaucoup d’entre elles, ils se trouvent dans les piétonniers. Pourtant, dans le dossier du réaménagement du boulevard de Waterloo (qui favorisera les piétons), on nous oppose un argument : les clients ne vont plus venir parce qu’ils ne peuvent plus se garer devant les commerces de luxe. Cela ne tient pas la route. Car on ne peut pas dire qu’à Vienne, Bordeaux et Rome (où ces commerces sont souvent situés dans des piétonniers, NdlR), les commerces de luxe ne fonctionnent pas.

Dans le Pentagone, un antiquaire nous a dit justement : "Les bobos à vélo, ça ne m’intéresse pas, ce que je veux, ce sont des personnes qui viennent en voiture du Sablon, ce sont eux qui achètent".

Les commerçants sont toujours contre ces changements, ils se basent sur des intuitions du passé. Il y a trop de déplacements à Bruxelles qui se font en voiture alors que ce n’est pas nécessaire. Il faut changer ça. Dans d’autres villes, comme Copenhague et Amsterdam, ce changement a déjà eu lieu. Il est en cours à Barcelone. Mais cela ne se passe jamais facilement, il y a toujours des résistances. Oui, des commerces vont s’arrêter, mais aussi parce qu’ils sont trop basés sur un modèle du passé. C’est l’histoire du piétonnier, en fait. Le centre allait mourir… Mais le centre n’est pas mort. Des commerces et restaurants plus chers sont partis, mais il y a une renaissance d’un autre type de restaurants, de plus en plus de chaînes. On peut critiquer, mais on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de succès commercial. Le changement au niveau circulation va de pair avec un changement au niveau des commerces et des restaurants.

Mais peut-on comparer Gand, ville moyenne, et Bruxelles ?

Le Pentagone, c’est presque tout le centre de Gand. Ou tout Louvain. Dans le Pentagone (l’hypercentre de Bruxelles), la résistance à Good Move est moins forte. Il y a une forme d’acceptation du fait qu’on ne peut plus traverser en voiture le centre historique d’une ville. Pour le Pentagone, la grande étape a été de couper le centre, avec le piétonnier. Ce qui se passe avec les mailles constitue une sorte d’étape en plus. Cureghem et Schaerbeek (où les contestations ont été plus fortes, NdlR), ce n’est pas le centre historique. Changer un plan de circulation, c’est forcer les gens à changer de mentalité. Pour le centre, elle avait déjà en partie changé, pas dans ces quartiers. D’ailleurs, Gand essaye maintenant de faire adopter des plans de circulation dans des quartiers plus résidentiels, et ça passe plus difficilement.

N’est-ce donc pas une erreur d’avoir commencé par des quartiers plus populaires, comme Cureghem ?

Fallait-il commencer avec d’autres quartiers ? Au niveau du contenu, Good Move est un bon plan, c’est évident. Il faut avancer parce que Bruxelles est en retard par rapport à d’autres villes… Je vois qu’Ixelles a décidé de changer par petits morceaux, avec un dosage. Le trajet le long de l’étang a été fermé pendant le Covid, puis ils ont mis un autre filtre, etc. Les gens s’habituent petit à petit. C’est moins frontal et brutal. Ce qui est problématique, ce ne sont pas les objectifs de Good Move mais la stratégie de mise en œuvre, la participation.

Vous parlez de participation. Mais si les gens manifestent, c’est qu’ils ne sont pas contents du plan.

Il y avait une approbation totale du temps de Pascal Smet (Vooruit, ex-ministre de la Mobilité, père du plan, NdlR) car le plan global a été concerté avec toutes les instances publiques, le monde économique et associatif, et aussi le maître-architecte. Mais c’est classique dans l’urbanisme, tout le monde est pour un meilleur futur, jusqu’au moment où on doit changer ses habitudes. Je ne connais aucun plan de mobilité mis en place sans résistance.

On voit à travers le discours des communes que plus grand-chose ne se fera avant les élections de 2024.

Oui, mais c’est dommage, il y a de la peur. La leçon des villes où ça a réussi, c’est que le pouvoir politique au niveau local a bien tenu. Filip Watteeuw (Groen), l’échevin qui a fait le plan de mobilité de Gand, avait beaucoup de craintes à l’approche des dernières élections, mais finalement, son parti n’a pas trop diminué.

Sur Good Move, le politique a manqué de courage ?

Oui, je le pense effectivement. Il y a un manque de courage, on a capitulé, fait des concessions, trop vite. Les périodes de test servent à habituer les gens, à leur permettre de s’adapter, car après quelques mois, la pression sur les artères les plus importantes diminue.

Après la période de résistance, les modes de vie s’adaptent et on est contents. J’ai suivi ça à Gand. Pareil à Bruxelles sur la piétonnisation de la chaussée d’Ixelles ou le piétonnier du centre, où le politique a bien tenu. C’est pourquoi les périodes de test doivent être suffisamment longues, pour permettre d’évaluer les résultats. Or, ces tests ont été arrêtés trop tôt (notamment dans la maille Cureghem ou dans le quartier maritime à Molenbeek, NdlR).