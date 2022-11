La division chez les socialistes de Saint-Josse s’accentue, il y aura deux listes rouges en 2024

Emir Kir contre le PS en 2024, donc. La machine à voix et bourgmestre de Saint-Josse ne souhaite pas encore s’exprimer publiquement sur le sujet, mais le collège et ses cabinets qui lui avaient prêté allégeance suite à son exclusion du parti en janvier 2020 devront choisir. "Je pense que la première question, c’est de faire comprendre qu’en 2024, il y aura une liste PS à Saint-Josse. Et ceux qui ne veulent pas couper le cordon ombilical avec Emir Kir devront le faire", commente un officiel socialiste, qui reconnaît que le parti n’a pas été clair avec ses membres tennoodois à la suite de l’exclusion du bourgmestre sur la ligne à adopter.

"Choisir le parti ou celui qui donne à manger"

À deux ans du rendez-vous dans les urnes, cette scission encore non officielle, s’acte tôt. Et pour cause : "évidemment, il y aura des fidèles aux valeurs du parti. Évidemment, d’autres vont choisir celui qui leur donne à manger". Le ténor socialiste ne croit pas si bien dire, à l’heure où des bruits de couloir se font de plus en plus entendre concernant les petits placements habiles du fils spirituel de Guy Cudell au sein de l’administration communale, il n’est pas certain qu’une écrasante majorité rejoigne les rangs du clan Boïketé lorsqu’il faudra choisir à quel râtelier manger. D’où le timing avancé de cette mise sous tutelle : "s’il y a des dégâts, ça nous laisse le temps". Par ailleurs, les jeunes socialistes présidés par Safa Akyol, proche de Kir également, devront aussi choisir.

Cette mainmise de la tutelle régionale sur la section locale du PS tennoodois signe-t-elle la fin d’une majorité absolue à Saint-Josse ? Très certainement. Signe-t-elle la fin de la présence socialiste dans la plus petite commune du Royaume après 70 ans dans la majorité ? C’est moins sûr. Dans l’opposition, on le dit à demi-mot mais on se frotte un petit peu les mains. "Une majorité absolue n’est pas saine. Et la constante hégémonique d’un parti pendant 70 ans n’est pas saine non plus", commente le leader Écolo local, Ahmed Mouhssin, qui souhaite avant tout un apaisement du débat.

Vers l’issue du duel Kir-Boïketé ?

"J’ai vécu un week-end de… travail", confie Luc Frémal, le président des socialistes tennoodois, qui a assez mal vécu la mise sous tutelle de la locale – une première à Bruxelles. En conflit avec le président de la fédération bruxelloise Ahmed Laaouej et sous le coup d’une enquête du comité de vigilance du PS – qui a demandé à voir les comptes de la section -, le fidèle d’Emir Kir "se sent visé par Ahmed Laaouej depuis des mois parce que je n’ai pas accepté Philippe Boïketé comme chef de file".

Le duel, latent depuis plusieurs années, entre le bourgmestre tennoodois et son premier échevin aura finalement lieu. Il prendra place à l’automne 2024, et ce sont les urnes qui en choisiront l’issue. À moins que le parti ne parachute un nouveau poids lourd face à celui qui recueillait 25 % de suffrages en 2018, synonyme tout de même d’un fameux camouflet à l’endroit de Philippe Boïketé.