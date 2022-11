Des commerçants inquiets par la venue du tram 10 à Neder-Over-Heembeek : "ici, c’est déjà l’hécatombe des commerces"

L'arrivée du tram à Neder-Over-Heembeek est sur toutes les lèvres du quartier. ©D.R.

Dans les ruelles de Neder, ce tram est sur toutes les lèvres. "On a suffisamment de bus dans le coin. C’est une décision incompréhensible", juge Pierre. "Je n’ai pas encore entendu un client dire qu’il était content", s’étonne Sefa, tenancier du bar.

Chez certains, le retour du tram n’est cependant pas mal accueilli. C’est le cas de Florant, dont la chambre donne pourtant sur la rue Vekemans et les emplacements des futurs rails. "Je comprends les commerçants. Mais je me dis : un tram pourquoi pas. De toute façon, la décision a été prise."

Felicia, infirmière de passage dans le quartier, apprend la nouvelle avec ravissement : "actuellement, c’est très difficile de rejoindre l’Hôpital Militaire."

Déjà des pertes

Bien sûr qui dit tram, dit chantier. La Stib compte poser ses premières voies début 2023 pour une mise en service du tram à l’automne 2024 et la fin des aménagements en 2025. Une période théorique, courte si on compare avec les interminables chantiers du tram de Liège ou de la ligne de métro 3, mais qui paraît déjà insurmontable pour certains. Jeune barbier de 24 ans, Abdullah vient d’ouvrir son salon il y a huit mois. "Si j’avais su, je ne serais peut-être pas venu ici. Le quartier se vide".

Des premiers chantiers ont d’ailleurs débuté pour les impétrants. "Déjà maintenant, on a perdu 50 % du chiffre d’affaires du magasin", déplore Bilal, serrurier-cordonnier rue Vekemans. "Les clients nous disent que venir ici est devenu trop compliqué, alors ils vont ailleurs."

De son côté, Veerle, pharmacienne, dénonce les déviations des bus, conséquence des premiers chantiers. "Certaines personnes âgées se retrouvent isolées et ne savent plus venir."

Outre le tram en tant que tel et le chantier, le réaménagement des voiries que l’arrivée du tram implique suscite aussi des craintes chez des commerçants. "Ici, c’est déjà l’hécatombe des commerces. Ce tram, personne n’en veut. Avec le réaménagement, on va perdre les places de parking. Personnellement, on a déjà trouvé un autre emplacement dans le coin pour notre garage", témoigne Herbert, garagiste bientôt pensionné, actif dans le quartier depuis ses 16 ans. "Comme d’autres, on ne comprend pas pourquoi le tram doit passer rue Vekemans à la place de l’avenue des Croix de Guerre", voirie parallèle bien plus large.

Un recours en gestation

Dès les balbutiements du projet s’est dessinée une fronde. Des affiches de contestation sont encore visibles aux fenêtres du tracé : "pro-bus", "non à l’étouffement des commerces de NOH par la ligne Stib"… Une grande marche a été organisée en juin 2021. À la suite d’une pétition de 2.500 signatures, les opposants ont été auditionnés au Parlement bruxellois et, malgré l’attribution du permis, assurent ne pas lâcher l’affaire.

"Ce projet ne répond à aucun besoin des habitants. Il n’y a eu qu’un semblant de consultation et le choix du mode de transport n’a jamais été discuté. Beaucoup de maisons sont vieilles et les gens craignent des dégâts", dénonce André, Heembeekois depuis 40 ans et membre du collectif "Non au tram à NOH". Grâce à une collecte, l’association compte entreprendre des démarches en justice pour suspendre le permis.