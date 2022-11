La section PS de Saint-Josse mise sous tutelle

Pour mémoire, une bagarre a éclaté alors que la branche locale du parti socialiste de Saint-Josse s’apprêtait à voter la procédure de renouvellement de son comité. En cause : la présence, non désirée, diront certains, non autorisée par les statuts du parti, diront d’autres, de Mohamed Azzouzi. Dans cette assemblée élective, seuls les membres du PS ont droit de cité or, "Mohamed Azzouzi est devenu indépendant au parlement bruxellois", a rappelé le président de la fraction, Luc Frémal. L’ancien échevin n’est plus conseiller communal car exclu de la liste communale de 2018 mais souhaitait tout de même assister à l’assemblée de ce lundi. Philippe Boïketé, lui, estimait que Mohamed Azzouzi avait tout à fait droit d’en être, assurant que Mohamed Azzouzi était toujours encarté au PS. Blocage par les uns, vidéos sur les réseaux sociaux par les autres, menaces dans tous les sens, empoignades et, finalement, l’intervention de trois combis de police pour calmer tout le monde.

"Ahmed Laaouej a prétexté des incidents lors d’une assemblée générale au cours de laquelle précisément les responsables de la section ont été agressés, notamment physiquement pour l’un d’entre eux, par des membres minoritaires de la section et des tiers, proches du président de la Fédération", accusent les membres de la Ligue ouvrière (la section locale PS). Ses responsables ont chargé leur avocat Marc Uyttendaele de saisir la commission de vigilance du parti afin d’obtenir la suspension immédiate de cette décision. À défaut, ils saisiront à bref délai les juridictions judiciaires.

Pour la Ligue ouvrière, "cette mise sous tutelle a été réalisée au mépris des principes démocratiques et des droits de la défense. En effet, ils ont été informés de l’objet de la convocation le jeudi 10 novembre à la veille du week-end du 11 novembre. Dès le lendemain, leur avocat a adressé au président de la Fédération un courrier circonstancié sollicitant une remise. Le but était de disposer du temps nécessaire pour préparer une audition prévue par les statuts et faire entendre des témoins sur les incidents en cause. Le président de la Fédération n’a pas daigné transmettre la demande de remise aux membres du bureau et cet organe, sans entendre les responsables de la section mise en cause, ont décidé de la mise sous tutelle."

La section locale du PS estime encore que cette "décision est irrégulière en ce qu’elle a été prise, en contradiction avec les statuts, sans entendre préalablement les personnes mises en cause. Elle est irrégulière en ce que ses modalités et sa durée n’ont pas été soumises au vote du bureau" et voit ici "un règlement de compté personnel du président de la Fédération avec le président de la section", en l’occurence Luc Frémal, auteur du communiqué de presse.

La Fédération bruxelloise du PS prépare également un communiqué, qu’elle enverra à ses membres et à la section tennoodoise avant de la diffuser à la presse.