Good Move: Les Engagés veulent des mailles plus petites et des incitants

"Nous voulons réussir une transition de la mobilité à Bruxelles. Avec le plan Good Move tel que géré par les Verts, c’est mal parti. Les concertations auxquelles prennent part quelques personnes dans une salle, ou par zoom, ça ne suffit pas. Les mailles de circulation apaisées actuelles sont trop grandes, et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt veut des résultats avant les élections de 2024. L’humain a besoin de temps pour s’adapter", a affirmé mercredi le député des Engagés Christophe De Beukelaer, en charge des questions de mobilité pour sa formation.

Au cours d’un entretien avec l’agence Belga, celui-ci a avancé les propositions défendues en la matière par sa formation.

Des incitants

Le mouvement humaniste propose d’établir des mailles de circulation plus petites, quitte à les agrandir ensuite en veillant à améliorer la circulation entre quartiers limitrophes et éviter l’effet d’enfermement ressenti actuellement par de nombreux riverains. La démarche doit aussi être plus progressive qu’actuellement et tenir compte des chantiers en cours notamment sur les axes structurants.

Au niveau méthodologique, les Engagés plaident ouvertement pour une composition moins partisane de la Commission Régionale de Mobilité, fixée par arrêté du gouvernement, et pour qu’il soit mis un terme au recours coûteux à des bureaux d’études. Christophe De Beukelaer demande que Bruxelles Mobilité soit dotée des moyens humains à même d’assurer elle-même ce travail.

Selon celui-ci, tout plan de mobilité doit être assorti d’incitants. Cela peut prendre plusieurs formes: des bons pour des activités de loisirs ou de sport pour les enfants qui se rendent à l’école autrement qu’en voiture, un soutien financier, pendant un an, au km parcouru pour aller travailler avec un vélo ou une trottinette, en particulier dans les endroits mal desservis par les transports en commun.