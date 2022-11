+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Très chouette jeu de piste savant avec " Luminopolis " au Museum des Sciences Naturelles : courrez-vous plus vite que la lumière ? (Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023). Envolez-vous dans un Hangar transformé en volière pour la superbe expo photo " Des Oiseaux " à Ixelles (jusqu’au 17/12).

+ MAIS ENCORE | En manque d’idée ? N’hésitez pas à surfer dans notre page " agenda " bruxelloise : certaines sorties n’y ont pas de date de péremption

Bouquins à fond les caisses

©Croix-Rouge

En manque de lecture ? À la recherche de livres pour enfants à petits prix ? Ou de quelques raretés sur Bruxelles ? Vous pourriez bien faire des trouvailles à la Bouquinerie de la Croix Rouge. Comme chaque année, les bénévoles ont classé des milliers d’ouvrages dans les caisses de bananes qui se rangent tout ce week-end à la place des ambulances dans le garage du QG de la rue de Stalle. Romans, beaux livres, BD, cuisine, jeune public, manuels scolaires et mêmes raretés dignes des bouquinistes: tout doit partir. En versant des prix modiques (dès 10 centimes et pas plus de 5€, sauf pour les livres rares), vous participez en plus aux projets de la Croix-Rouge auprès des sans-abri et personnes précarisées. De quoi être à la page de la lutte sociale.

+ " Bouquinerie de la Croix-Rouge ", jusqu’au dimanche 13 novembre de 10 à 18h, 96 rue de Stalle à 1180 Uccle, payement Bancontact possible.

10 ans de street-art

©Propaganza

Le collectif de street-artistes et grapheurs Propaganza fête ses 10 ans ce week-end. Ça se passe dans leur nouveau Centre d’Art Urbain près de l’Altitude 100 avec une expo rétrospective. On y verra des "stars" comme Locatteli et Spear, qui ont fait leurs classes sous l’égide de Propaganza, mais aussi les jeunes pousses du crew. En plus des murs de l’ancien garage, ils y montrent des toiles, sérigraphies et impressions. Outre des photos des débuts de l’aventure et des premières dates "pivots", les visiteurs se pencheront sur des objets du quotidien customisés par les bombes expertes de l’équipe: extincteurs, skateboards, panneaux de circulation… Comme quoi, certains n’ont pas attendu Good Move pour s’exprimer sur ceux-ci !

+ " Propaganza 10 Years ", au Urban Art Center, rue Rosendael 208 à 1190 Forest, week-end d’ouverture ces 12 (14-21h) et 13/11 (14-18h), expo jusqu’au 10 janvier 2023 les jeudis, vendredis et samedis de 14 à 18h, gratuit.

Jam automnale

©Jam’in Jette

Jam’in Jette, c’est le festival alternatif et solidaire le plus festif de Bruxelles. Pour sa 17e édition, sa version indoor déménage: ce samedi 12 novembre, c’est le CBO qui sera secoué des rythmes world, ska, soul, reggae et electro d’une affiche qui se partagera sur deux scènes. De 16h à 2h dans cet espace ouvert par et pour les citoyens, sont prévus 6 concerts d’artistes venus de Belgique, de Jamaïque, du Mexique, de Suède ou du Niger. Autre première annoncée: un village solidaire indoor pour échanger avec les associations et artisans locaux. Les boissons sont locales, la cuisine "home made à petits prix" et, c’est promis, "l’ambiance sera bienveillante".

+ " Jam’in Jette Indoor ", ce samedi 12 novembre 2022 au CBO (C’est Bon d’être Ouvert), chaussée de Jette 407 à 1090 Jette, 8/10€.

Musique gothique

©Ville de Bruxelles

Avant que le son et lumière ne berce le sapin des Plaisirs d’Hiver, l’hôtel de ville de Bruxelles fait déjà place à la musique ce dimanche 13 novembre. Sous les ors et boiseries gothiques se tient ainsi le 5 Music City Hall. Le principe est assez plaisant: 18 concerts dans 7 salles du plus fameux bâtiment du Pentagone. À l’affiche: Jaouad, Tyana P, Dorian Dumont, Gaelle Solal ou La Jérôme. Très fun: Innersonics en DJ set ambiant psyché de 4h dans le cabinet du bourgmestre. Dans la salle gothique, c’est Fatoosan, Mab’ish et Mikigold qui sont aux platines pour 5h d’affilée ! Enfin, la cour d’honneur résonnera la Fanfare Remork et Barkaba. De quoi sonner les cloches des politiques ?

+ " Music City Hall Festival ", ce dimanche 13 novembre 2022 à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, gratuit, certains concerts sont complets mais d’autres ne demandent pas de réservation.

Les p’tits cadeaux de Franquin

©Franquin – Maison CFC

Offrir une bonne BD à ses proches: voilà une tradition à laquelle les Belges sacrifient depuis longtemps. Mais si vous êtes vous-même dessinateur, courrez-vous aussi les magasins ? Franquin, lui, manquait de temps. Il offrait alors un petit dessin dans l’attente que les "vrais" cadeaux se matérialisent. C’est ce que dévoile la nouvelle expo de la Maison CFC, place des Martyrs. L’éditeur bruxellois y présente les croquis que le créateur de Gaston Lagaffe appelait ses "bons pour", également réunis dans un beau livre. "Ces dessins n’avaient pas vocation à être publiés. Pouvoir les admirer est un privilège", allèche la Maison CFC. On y croise bouquets de fleurs comme manteaux de fourrure, qui montrent aussi l’évolution du dessin du papa du Marsupilami. Si ces cadeaux plus ou moins vite croqués existent encore aujourd’hui, ils doivent valoir bien plus cher que le plus précieux des visons…

+ " Bon pour… Dessins de famille ", une expo des dessins inédits de Franquin, du 12 novembre au 31 décembre 2022 à la Maison CFC, place des Martyrs 14 à 1000 Bruxelles, du mardi au samedi de 10 à 18h, gratuit.