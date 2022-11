Les 2 voleurs profitaient des arrêts à la pompe à essence pour vider les voitures: après plus de 30 vols, les voilà… coffrés

Plusieurs vols dans des véhicules ont été commis ces derniers mois, à Bruxelles et en périphérie, selon un même modus operandi. Les voleurs s’introduisent dans les voitures lorsque les conducteurs effectuent le plein de carburant dans différentes stations-service et dérobent des objets de valeur à l’intérieur.

Borne de payement

La zone de police Montgomery a interpellé deux suspects d’une trentaine de vols de ce type, qui agissaient dans des stations-service à Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Uccle, Schaerbeek, Evere et Kraainem. L’enquête a pu établir qu’ils prenaient le soin de cibler certaines stations-service pour lesquelles la surveillance sur place était limitée. Lorsque la victime était occupée à la borne de paiement, un des deux auteurs s’approchait discrètement du véhicule, en s’agenouillant, et ouvrait la portière non verrouillée. Il dérobait alors tout objet de valeur présent dans l’habitacle, généralement un sac à main.

Les deux suspects interpellés ont été présentés devant un juge d’instruction. Celui-ci les a placés sous mandat d’arrêt.