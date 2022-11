Un nouveau scanner développé pour détecter la maladie d’Alzheimer à un stade précoce

L’UZ Brussel, l’ULB, la VUB et la start-up bruxelloise Digita.AI travaillent avec un nouveau scanner magnétique afin de détecter la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, annoncent-ils mardi. Cette technologie, capable de fournir des images médicales plus détaillées du cerveau, devrait permettre de ralentir le plus rapidement possible le processus de détérioration provoqué par la maladie.