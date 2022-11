Travaux chaussée de Haecht à Schaerbeek : le tram 92 dévié dès lundi jusqu’en février 2023

Les habitués de la ligne de tram 92 vont devoir s’y habituer. Dès ce lundi et ce jusqu’à février 2023, des perturbations toucheront le tronçon nord de la ligne reliant la gare de Schaerbeek à Fort-Jaco. À cause des travaux chaussée de Haecht entre la rue Seutin et la place Pogge, le tram 92 aura son terminus nord à l’arrêt Sainte-Marie. Autrement dit, les arrêts Robiano, Église Saint-Servais, Pogge, Eenens, Verboekhoven, Princesse Élisabeth et Schaerbeek Gare ne seront pas desservis par le tram. Un bus de remplacement est prévu entre la gare schaerbeekoise et l’arrêt Botanique.