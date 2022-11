Good Move dans le Pentagone : les caméras seront actives dès fin novembre… avec amendes de 58€ à la clé

Leur mise en place devait avoir lieu en octobre... mais il y a eu du retard. "C'est une nouvelle technologie. On a voulu prendre le temps pour éviter les erreurs", indique le cabinet de Bart Dhondt (Groen). L'échevinat annonce : les caméras seront opérationnelles à partir de la fin novembre pour faire respecter les accès interdits et "zones à accès limité". Le dispositif de caméras ANPR existe ailleurs dans la capitale, notamment sur la chaussée d'Ixelles, depuis 2019 interdite aux voitures entre 7h et 19h.

Au total, des caméras seront actives dans dix lieux : place de la Chapelle, place de la Liberté, rue Royale, rue du Gentilhomme, rue Haute (entre la rue Joseph Stevens et la rue des Alexiens), rue des Six Jetons, rue de la Clé, rue du Marais, rue des Riches Claires (rue scolaire) et place de la Vielle Halle au Blé (zone piétonnisée). Dans ces six derniers lieux, des bornes rétractables seront également activées. Presque tout le dispositif a déjà été installé.

Des dérogations sont accordées aux riverains, possesseurs de garages, ou encore livreurs dans certains cas, à la suite d'une demande. Les services d'urgence et de nettoyage ainsi que les taxis bénéficient de laissez-passer. Dans un premier temps, les infracteurs recevront un avertissement. Ensuite, en cas de non-respect de la signalétique, l'amende s'élève à 58€.