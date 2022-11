Digitalisation des services publics bruxellois: le gouvernement ne peut pas garantir des guichets physiques

Tout part d’un avant-projet d’ordonnance qui devrait passer sous peu sur la table de l’exécutif bruxellois, mais dont le texte parcourt déjà officieusement les travées de l’hémicycle. Les députés PTB s’inquiètent particulièrement de l’aspect "numérique par défaut", un dispositif défini par la Commission européenne dans son plan d’action européen pour l’administration en ligne : “les administrations publiques devraient, de préférence, fournir des services par voie électronique (notamment des informations lisibles en machine), tout en conservant d’autres canaux de communication au bénéfice de ceux qui, par choix ou par force, sont hors connexion".

C’est particulièrement cette notion qui inquiète les marxistes, convoquant l’ASBL "Lire et Écrire", luttant pour le droit de tous à l’alphabétisation. "Cette définition ne garantit pas que les autres canaux soient maintenus en suffisance afin de couvrir tous les besoins. Un nombre de guichets minimum par habitant pourrait par exemple être établi."

"On ne s’oppose pas au progrès, cadre la cheffe de file du parti, mais le problème est bien que rien ne garantisse des guichets ouverts en physique. […] Dans la pratique, on ne voit pas se mettre en place une garantie du service public." Une garantie qui Bernard Clerfayt (Défi), ministre en charge de la Transition Numérique, ne peut offrir pour la simple raison qu’il n’est pas compétent pour le faire, avance-t-il. "L’organisation actuelle des 'guichets' ou accueils dans les administrations (fédérales, régionales, communales) relève de chacune d’entre elles ! Ma démarche n’est pas de réduire, modifier ou supprimer les services d’accueil physiques existants. Juste de prévoir des démarches en lignes avec un accompagnement spécifique pour les publics en demande." Le ministre assure cependant que tout sera pensé pour ceux touchés par la fracture numérique, et invite le secteur associatif à l’interpeller sur le sujet.

Une menace pour l’emploi ?

Autre cheval de bataille du PTB : la sécurité de l’emploi. Les 150 millions que doit économiser le gouvernement inquiètent Françoise De Smedt, voyant dans cette mesure une potentielle économie sur les dos des fonctionnaires. "En termes de conditions de travail et de garantie de l’emploi, ce n’est pas le moment. On a besoin d’emplois publics sûrs. En plus, ce n’est pas comme s’il n’y avait pas des besoins non plus !"

C’est le retour d’une question économique historique, analyse Clerfayt, celles des machines-outils qui menacent l’emploi. "Il y a dix ans, quand j’étais Secrétaire d’État, on a lancé Tax-On-Web. Ce fut un gigantesque avantage, plus simple pour les citoyens et plus efficace. Est-ce qu’il y a moins de fonctionnaires depuis ? Non."

Quoi qu’il en soit, les débats s’annoncent déjà animés alors que le texte n’a pas encore commencé son parcours législatif. Le PTB annonce déjà certains amendements.