La vidéo, publiée sur le réseau social Instagram dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, a été portée à la connaissance de la police. Sans suite pour l’instant.

"Dans la vidéo en question, il est assez compliqué d’identifier le contrevenant", déplore Thierry Vandenhoute, premier commissaire divisionnaire de la zone Bruxelles Ixelles et directeur du service trafic, au micro de Bel RTL. "On sait qu’il roule à plus de 200 km/h dans les tunnels bruxellois. En dehors de ça, il n’y a aucun élément."

S’il risque bel et bien une amende salée et une lourde déchéance du droit de conduire, il y a actuellement peu de chance pour que la police mette la main sur le conducteur filmé dans la vidéo.

"Pour l’identifier via l’identifiant sur le réseau social utilisé, c’est très compliqué car il faudrait qu’on obtienne l’autorisation via le procureur du Roi d’effectuer des recherches auprès du média qui a diffusé la vidéo, explique encore Thierry Vandenhoute sur Bel RTL. Mais il est peu probable qu’on puisse obtenir les mandats nécessaires pour un excès de vitesse."

Également interrogé sur ce cas, Benoît Godart, le porte-parole de l’Institut pour la sécurité routière Vias, déplore pour sa part que des conducteurs fassent ainsi "l’apologie de la vitesse". "On le sait depuis le drame de Strépy-Bracquegnies, il y a quand même certaines personnes qui prennent la voie publique pour un circuit automobile, souligne-t-il sur le site de RTL-TVI. C’est évidemment très dangereux, car ils roulent à côté de gens qui respectent la limitation à 50 ou 70km/h, selon le tunnel. Vous imaginez la différence de vitesse… Il ne pourra évidemment pas réagir si un conducteur déboite pour dépasser quelqu’un et que ce conducteur est à la vitesse de 50 ou de 70 km/h. C’est triste, c’est dommage qu’en 2022, on subisse encore ce genre de vidéo."

En août 2022, l’utilisateur d’une trotinette électrique s’était filmé en train de filer à plus de 100 km/h dans les rues de Bruxelles.