Plus de 100 spectacles en novembre : "Bruxelles en scène" revient pour une 6e édition

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 30 du mois, "Bruxelles en scène" vous propose plus d’une centaine de spectacles dans 13 cafés-théâtres de la région. La Cocof et Visit. Brussels propose un pass à 20 euros pour pouvoir profiter d’un spectacle dans chacun des lieux culturels intimistes. Le programme est aussi varié que les lieux partenaires : Jazz, stand Up, chanson ou encore art de scène. Rendez-vous donc à Atelier Marcel Hastir, Au B’izou ou encore à la Jazz Station pour rencontrer les artistes locaux. Et puisque dans "cafés-théâtres" il y a "cafés", vous pourrez profiter des différents spectacles une pinte à la main voire, pour certains, en dégustant un bon repas.