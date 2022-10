La cause ? L’absence de consultation sur la commune de Molebeek. "La commission de concertation ne peut émettre un avis sur ce dossier étant donné l’absence d’enquête publique sur le territoire de Molenbeek-Saint-Jean", a conclu à l’unanimité la commission.

«Problème de communication»

La commune de Molenbeek "déplore" la situation et rétorque qu’il s’agit d’un "problème de communication" avec la Ville de Bruxelles. "C’est une situation exceptionnelle, due au fait que le projet touche plusieurs communes", commente l’échevin molenbeekois de l’Urbanisme, Amet Gjanaj (PS).

Contactée, Bruxelles Mobilité nous indique espérer que cette nouvelle procédure n’impacte pas le calendrier du projet.

La Région veut pour rappel entièrement repenser l’espace comprenant le square Sainctelette (pelouse entre Kanal et le boulevard de Dixmude), les voiries et la place de l’Yser. Au programme : trottoirs élargis, pistes cyclables et sécurisation de ce carrefour "point noir". L’idée de Bruxelles Mobilité est de développer une "place-pont qui relie les différents carrefours très fréquentés pour créer un nouvel espace à part entière, pour effacer la frontière que constitue actuellement le canal et réaliser une connexion attractive entre l’est et l’ouest de la ville. Les deux rives du canal seraient reliées par deux larges promenades de 250 mètres de long."

La nouvelle enquête publique vient de débuter ce 26 octobre et dure jusqu’au 24 novembre.