«Free-floating» : Bruxelles fait un pas de plus vers la régulation

Chaque compagnie verrait donc, si le texte est approuvé, des réductions probables de leur flotte, 5 000 trottinettes pour les deux premiers opérateurs, classés en fonction de la qualité de leur service et de leurs performances. Et les places seront chères, puisque les deux opérateurs suivants ne pourront exploiter que 1 500 véhicules et 300 seulement pour les derniers. Bruxelles compte à ce jour 235 000 trottinettes en service, et 3 600 vélos partagés.

La vitesse serait à nouveau limitée. On se souvient de sa réduction à 20 km/h et 8 km/h dans les zones piétonnes, ce que l’arrêté devrait conforter. Les vélos pourraient également être limités à 20 km/h en zone résidentielle et rejoindre les trottinettes à 8 km/h dans certains secteurs. Niveau stationnement, beaucoup de changements également. Les vélos stationnés couchés, ou en dehors de drop-zones, sur les trottoirs (sauf en drop-zones) seront en infraction. Le projet prévoit d’instaurer une redevance qui financera ces drop-zones. Ainsi la région pourra distribuer 835 000 euros environ.