Procès des attentats à Bruxelles : voici le calendrier des audiences jusqu’à février

Dans cette première phase, ils se dérouleront du 5 décembre au 2 février, avec jour de relâche les vendredis, sauf le 6 janvier. Ces jours de relâche peuvent cependant être utilisés, en cas de retard sur l’horaire. Les débats sont également suspendus les 14, 15, 16 et 23 décembre en raison d’un sommet européen, puis entre le 26 décembre et le 2 janvier pour les congés de fin d’année.

La cour d’assises commencera, le 5 décembre, par quelques mots d’explication aux jurés et aux parties. Puis l’acte d’accusation sera lu par les procureurs les 6, 7 et 8 décembre. Les 12 et 13 décembre, les audiences seront consacrées à la présentation des éventuels actes de défense des accusés, de l’éventuelle présentation du sujet de l’accusation, de l’éventuelle présentation du sujet de la défense et des éventuelles constitutions supplémentaires de partie civile.

La cour entrera au cœur des débats avec l’interrogatoire des accusés les 19, 20, 21 et 22 décembre. Après les congés de fin d’année, cet interrogatoire reprendra les 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 janvier.

Le 16 janvier, la cour entendra les témoins dit "de contexte" (experts en géopolitique, criminologues, psychologues, etc.). Le 17 janvier seront entendus des médecins, un psychiatre et des membres des services de secours intervenus à l’aéroport.

Les 18, 19, 23, 24 et 25 janvier seront entendus les victimes et témoins de l’attentat à l’aéroport. La cour écoutera ensuite les membres des services de secours intervenus à la station de métro Maelbeek et les victimes et témoins de ce second attentat, les 26, 30 et 31 janvier ainsi que les 1er et 2 février.