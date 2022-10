Les coulisses de la suspension du plan Good Move à Schaerbeek

Une deuxième vague s’annonçait déjà alors que les ouvriers communaux s’apprêtaient à remettre en place ce qui avait été déboulonné la veille au soir. En connaissance de cause, et alors que la police délimitait le cadre de la manifestation à venir avec les organisateurs, les échevins devaient agir. "On savait que la police était avec les organisateurs, et qu’ils avaient prévu de venir redéposer la signalisation devant l’hôtel de Ville, vers 19 h. On a alors demandé aux policiers de proposer aux organisateurs de créer une délégation pour venir nous rencontrer", explique l’échevin Vincent Vanhalewyn (Écolo), numéro 1 des Verts dans la majorité schaerbeekoise.

18 h 30, place Stephenson : rebelote

Dans une ambiance (premièrement) bon enfant, la mayonnaise reprend. Le démontage des nouveaux panneaux se fait avec l’accord de la police. Mais petit à petit, des tensions et perturbations communes aux manifestations montent, notamment suite à l’arrestation d’un manifestant. Un feu à côté d’une pelleteuse, un jet d’œuf qui finit dans l’œil du pompier emmené à l’hôpital et quelques échauffourées avec un riverain pro Good-Move.

19 h 30, hôtel de Ville : rencontre

Avec 30 minutes de retard, le cortège arrive face à Vincent Vanhalewyn (Ecolo), l’échevine de la Mobilité Adheleid Byttebier (Groen), et le bourgmestre f.f. Frédéric Nimal (Défi), en l’absence de Cécile Jodogne. "Le but, c’était de montrer des signes d’apaisement, explique le premier échevin Ecolo. Pour eux, il y avait une condition préalable pour nous parler, c’était la garantie de ne pas remettre la signalisation enlevée le lendemain matin."

Et puis, vint la discussion. Une heure d’échanges au cours desquels "cette délégation nous a dit qu’il y avait bien des problèmes de circulation dans le quartier et qu’il fallait faire quelque chose. À partir de ce moment, on a des gens qui sont constructifs." Tout le monde est finalement prêt à se mettre autour de la table, constituer des groupes de travail avec les riverains "pour" et "contre" Good Move, ainsi qu’avec l’opposition… À la condition que le plan en vigueur soit suspendu jusqu’à un nouvel accord. Ensuite, les trois membres de la majorité présents se concertent à huis clos, et acceptent, à condition qu’une solution aboutisse pour 2023. La délégation négocie un report à mars. Deal.

21 h 45, hôtel de Ville : victoires

Un peu comme un soir d’élections, tout le monde clame avoir gagné. Ceux qui sont qualifiés de "bagnolards" depuis 48 heures, et le collège. "Je ne suis pas naïf, tout le monde dira que c’est un échec. Mais ce n’en est pas un. Ce n’est pas une remise en cause qu’il faille un plan. J’espère que ça fonctionnera. Si ça le fait, Schaerbeek aura montré la voie aux autres communes", conclut le premier échevin, "extrêmement confiant".