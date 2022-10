Des milliers de substances médicamenteuses saisies dans des sex-shops à Bruxelles

Les policiers et les agents de l’AFSCA et de l’AFMPS ont saisi une quantité de 5.691 comprimés contre les dysfonctionnements érectiles, une quantité de 3.000 "poppers" (substances vasodilatatrices), une quantité de 421 sprays à base de lidocaïne et une quantité de 181 autres produits non autorisés à la vente en Belgique.

La valeur estimée de l’ensemble des articles saisis est d’au moins 126.000 euros, selon la police. Outre les saisies, des procès-verbaux ont également été rédigés.