500.000€ pour la passerelle cycliste aux Quatre-Bras, mais aussi des fonds pour pistes cyclables et parkings dans Bruxelles: la Fondation Roi Baudouin roule pour le vélo

Le fonds Bikes in Brussels, géré par la fondation Roi Baudouin (FRB) alloue 500.000 euros pour financer l’installation d’une nouvelle passerelle aux Quatre-Bras à Tervuren, annonce la FRB mardi par voie de communiqué. La construction de pistes cyclables, à Molenbeek-Saint-Jean et Jette, et de sept nouveaux abris pour vélos sera aussi financée par le fonds.