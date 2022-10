25.000 personnes présentes à la Marche pour le climat à Bruxelles, selon la police (photos)

Les manifestants, parmi lesquels des représentants de 96 associations citoyennes, rassemblées sous le nom de la Coalition Climat, réclament des mesures politiques fortes et immédiates pour lutter contre le réchauffement climatique. La marche s’est déroulée dans le calme, mais au son de la musique (tam-tams, chorales, etc.) et sous le slogan "on est plus chaud que le climat", scandé par la foule.

La Coalition Climat a voulu, pour cette édition de la Marche Climat, mettre l’accent plus spécifiquement sur une nécessaire solidarité avec les pays du Sud, sur la transition énergétique et sur la mise en place de systèmes alimentaires durables. C’est d’ailleurs l’activiste kényane Elizabeth Wathuti et une délégation brésilienne qui se trouvaient en tête de cortège, en tant que représentantes des pays du sud, les plus touchés par la crise climatique.

"Les factures d’énergie impayables qui nous impactent toutes et tous, la pauvreté dans laquelle sont plongées même des familles de travailleurs, la crise agricole, les terres brûlées et les récoltes décimées... Ce sont autant de conséquences des crises liées à un monde dépendant du pétrole et du gaz. Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n’était. Nous ne pouvons pas non plus faire comme s’il était trop tard. Il est encore temps d’agir. Maintenant!", a déclaré Nicolas Van Nuffel, président de la Coalition Climat.

La marche s’est achevée au Parc du Cinquantenaire. Diverses prises de parole ont alors eu lieu, entrecoupées de petits concerts et de festivités diverses, avant que la foule ne se disloque.

"Ce succès de la Marche Climat, années après années, prouve à quel point le dérèglement climatique préoccupe les Belges", a communiqué la Coalition Climat à l’issue de la manifestation. "Le monde politique ne peut rester sourd à cet appel. La Coalition Climat exige des mesures ambitieuses et solidaires, maintenant! Elle a demandé à rencontrer le Premier Ministre dans les plus brefs délais. Nous sommes tous les jours touchés par le dérèglement climatique. Nous devons agir".