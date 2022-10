La « Museum Night Fever » de retour ce samedi pour une 15e édition

Avec plus de trente musées inscrits au rendez-vous, cette édition 2022 est la plus large depuis sa création. Pour l’occasion, les organisateurs ont décidé de donner une place de choix aux artistes issus des communautés LGBTQIA+. De plus, comme chaque année, de nombreuses animations et performances artistiques émailleront le parcours des visiteurs d’un soir, notamment dans les navettes acheminant les festivaliers vers les musées.