400 parents et enfants de 7 écoles manifestent pour plus de rues scolaires à Bruxelles: «Une question de santé publique»

Près de 400 parents et enfants se sont mobilisés devant 7 écoles bruxelloises ce vendredi 21 octobre. Ils demandent plus de rues scolaires. Selon l’ASBL Les chercheurs d’air, il s’agit de santé et non de s’approprier l’espace.