513 enfants en danger attendent d’être placés à Bruxelles: les juges de la jeunesse alertent

"Après avoir tenté, en vain, depuis de nombreux mois d’alerter le cabinet de la ministre de l’Aide à la jeunesse et son administration sur l’urgence des besoins des jeunes confiés au tribunal, les juges de la jeunesse francophones de Bruxelles et les magistrats de la section jeunesse du parquet de Bruxelles tiennent à vous informer avec force, officiellement et d’une seule voix, qu’ils ne sont tout simplement plus à même d’assurer leur mission de protection des enfants en danger qui leur sont confiés", ont déclaré les magistrats jeudi, dans une lettre adressée à la ministre de l’Aide à la jeunesse, Valérie Glatigny, mais aussi aux gouvernements et parlements des différentes entités et au Délégué général aux droits de l’enfant. En cause, un manque de places dans les institutions d’hébergement ou dans les services d’accompagnement en famille.

"Au moment où nous écrivons, de nombreux enfants attendent à Bruxelles d’intégrer un service résidentiel d’urgence absolument nécessaire pour les préserver d’un grave danger pour leur intégrité physique et psychique, voire pour leur vie. 513 enfants en danger sont inscrits sur la liste d’attente pour entrer dans un service résidentiel général", ont déclaré les magistrats.