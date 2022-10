«Le néerlandais est la maïzena de notre enseignement»: colère de Ben Weyts (N-VA) sur un projet de multilinguisme dans les écoles flamandes de Bruxelles

"Nous voulons investir dans le multilinguisme néerlandais, français et anglais dans nos écoles, en combinaison avec les langues que les élèves parlent à la maison", avait expliqué le ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld) lorsqu’il a lancé son projet.

Le ministre flamand de l’Enseignement dit ne pas avoir été mis au courant du projet et le conteste sur le fond: le néerlandais doit demeurer la langue d’enseignement dans les écoles flamandes. "Ce n’est pas une bonne idée de s’écarter des principes de base. Le néerlandais est la maïzena de notre enseignement", a-t-il expliqué.

"Au plus la diversité est grande, au plus est grande la nécessité d’une langue qui relie les gens, à savoir le néerlandais. Nous respectons les langues parlées à la maison mais elles sont utilisées à la maison et non en classe. Tout autre message donné sans base scientifique sème la confusion", a-t-il dit.

La langue parlée à la maison ne doit plus être vue comme quelque chose de sale.

Le CD&V n’est pas de cet avis. "Nous ne devons pas nous écarter du néerlandais comme langue de l’enseignement mais il faut se montrer ouvert à la langue qui est parlée par les élèves à la maison, certainement dans un contexte multilingue comme celui de Bruxelles. La langue parlée à la maison ne doit plus être vue comme quelque chose de sale", a souligné la députée Loes Vandromme qui s’exprimait au nom de son collègue Hilal Yalçin.