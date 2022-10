Arnaque via faux messages Whatsapp: des milliers d’euros s’étaient envolés

À l’automne 2020, une femme de Londerzeel (Brabant flamand) a été escroquée de 3.800 euros via l’application WhatsApp. Cette somme a atterri sur le compte en banque d’une autre femme habitant la Région bruxelloise. Celle-ci a affirmé avoir prêté sa carte et son compte bancaire à une connaissance, qu’elle n’a plus jamais revu. Le procureur a douté de la véracité de ses propos, car le compte bancaire en question a encore été utilisé par la suite et aucune démarche n’a jamais été faite pour bloquer la carte.

Des faux SMS de Cardstop

La défense a demandé l’acquittement, prétextant que la prévenue n’était pas directement impliquée dans les malversations. Elle a finalement été condamnée à une peine de travail de 60 heures qu’elle devra effectuer dans son entièreté. Auquel cas, elle risque un an de prison. Elle doit également verser à la victime une indemnité de près de 4.000 euros.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années, originaire d’Overijse (Brabant flamand) était poursuivi pour cinq faits. Dans trois des cas, les victimes ont reçu un SMS prétendument envoyé par Cardstop, dans lequel se trouvait un lien internet. Lorsque les personnes ont cliqué sur le lien, les malfaiteurs ont eu accès à leurs comptes bancaires. Ceux-ci ont été vidés et l’argent déposé sur le compte du prévenu.

Ce fameux compte bancaire a été bloqué par la banque, mais le jeune homme en a ouvert un autre auprès d’une autre banque. Quelque temps après, des sommes d’argent y ont été déposées. Elles provenaient d’arnaques réalisées à l’aide de faux messages envoyés via WhatsApp. Ce deuxième compte a également été bloqué. Le prévenu en a, dès lors, ouvert un troisième, qui a servi aux mêmes malversations que précédemment. Au total, les escrocs ont récolté quelque 11.000 euros.

Naïf

"Mon client a été extrêmement naïf", a déclaré son avocat. "Il avait reçu une offre via Snapchat pour se faire de l’argent très rapidement et il a accepté. Lorsque les différents comptes ont été bloqués, on lui a simplement dit d’en ouvrir un nouveau. Il n’a jamais réalisé ce qu’il faisait et n’a jamais eu l’intention d’arnaquer qui que ce soit".

Le vingtenaire a été condamné à une peine de travail de 80 heures avec également un risque d’un an d’emprisonnement s’il ne les effectue pas.

Le troisième receleur avait mis son compte à disposition d’une bande qui arnaquait, là aussi, les gens par le biais de WhatsApp. Une des victimes s’est vue déposséder d’une somme de 3.700 euros. L’homme ne s’est pas présenté devant la cour et a été condamné à dix mois de prison.