Bruxelles : près de 400 accidents impliquant des usagers de trottinettes en 6 mois

D’après Elke Van den Brandt, 101 accidents de trottinette ont entraîné des blessures pour l’usager, sans autre partie impliquée; 41 accidents ont entraîné des blessures pour le ou les ‘opposant(s)’, majoritairement des piétons, et parfois des cyclistes; dix accidents avec blessés ont impliqué deux trottinettes.

On a également dénombré 243 accidents ayant entraîné des blessures pour l’usager de la trottinette et impliquant des tiers. Dans 196 de ces cas, l’opposant était une voiture. Le reste est partagé entre camionnette, mobylette, vélo et piéton: une camionnette, un camion ou un bus dans 16 cas; une mobylette ou une moto dans 6 cas; un vélo dans 8 cas; un piéton dans 18 cas.

Parmi les 373 blessés, il y a eu 19 blessés graves. La proportion de blessés graves/nombre total de blessés n’est pas beaucoup plus élevée que pour d’autres modes de transport.

Enfin, on a dénombré 27 accidents avec plus d’un usager sur la trottinette. L’interdiction de transporter un passager étant d’application depuis le 1er juillet, ce chiffre devrait en toute logique se réduire à l’avenir, a commenté Mme Van den Brandt.

La ministre a souligné que la période du décompte a précédé l’entrée en vigueur en juillet dernier des nouvelles règles du code de la route interdisant l’usage de ces engins motorisés aux moins de 16 ans, de rouler en trottinette électrique sur les trottoirs et de transporter des passagers sur ce type d’engin.

Cette période a aussi précédé l’entrée en vigueur de la nouvelle limitation de vitesse à 20km/h, pour les trottinettes partagées partout à Bruxelles, et à 8km/h sur les piétonniers de la Ville de Bruxelles et de la chaussée d’Ixelles. D’après la zone de Bruxelles-Ixelles, cela a réduit considérablement le nombre de plaintes à ce sujet, a encore dit la ministre.