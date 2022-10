+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023). Envolez-vous dans un Hangar transformé en volière pour la superbe expo photo " Des Oiseaux " à Ixelles. Sans oublier la star du manga Naruto qui s’expose au CBBD (jusqu’au 13/11/2022).

Chaussez baskets ou bottines de marche: le "Slow Way Weekend" revient sur la pointe des pieds pour une deuxième édition. L’idée est bonne: "mettre les voies lentes à l’honneur". On le sait peu dans ce Bruxelles où la bagnole règne: la capitale compte 800km de ces voies interdites au trafic motorisé. De quoi largement dépasser les quelques km marchands (mais néanmoins marchant) des piétonniers commerciaux. À l’organisation, on retrouve walk.brussels, association qui milite pour ces chemins de traverse. Entre raccourcis urbains et sentiers bucoliques, ils vous emmènent dans des recoins secrets de Bruxelles. En plus de 3 itinéraires à vous approprier, une vingtaine d’activités sont prévues à Auderghem, Laeken, Jette, Bruxelles-Ville, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Anderlecht, Watermael-Boitsfort ou Forest. Vous marcherez au pied de tours de logements sociaux ou dans les friches de sites naturels menacés, sur les pavés des cités-jardins ou les drèves du bois de La Cambre. Voire remonterez lentement le canal au son de chansons.

+ " Slow Ways Weekend ", ces 15 et 16 octobre 2022 partout dans Bruxelles, gratuit.

Promenons-nous dans les bois

Le week-end est décidément dédié aux promeneurs à Bruxelles puisque se tient aussi la Journée de la Forêt de Soignes. Près de 70 activités sont au programme. Au menu: anecdotes historiques, observation des oiseaux migrateurs, yoga, promenade dans les pas du garde forestier, découverte de sources, canicross, parcours à vélo, rencontre d’un cheval de trait, marché de producteur, visite d’écoduc, virée en calèche et même… un bain de forêt. Le rendez-vous est donné aux "portes d’accès" du poumon vert bruxellois, soit dans la capitale le Rouge Cloître à Auderghem et l’hippodrome de Boitsfort. Mais aussi le Domaine Régional Solvay à La Hulpe, le parc et l’arboretum de Tervueren ou l’Espinette Centrale à Rhodes-Saint-Genèse. Et s’il vous plaît, suivez les recommandations des organisateurs: laissez vos chevaux motorisés au garage et venez à pied, à vélo, en transports en commun ou… à cheval.

+ " Journée de la Forêt de Soignes ", ce dimanche 16 octobre à Bruxelles et en Brabant, toutes les infos sur le programme via le site de la Fondation Soignes, gratuit.

Génies en herbe

C’est pas tous les jours qu’on peut rencontrer deux astronautes ailleurs que sur Netflix. C’est pourtant l’attraction principale du festival I Love Science. Ce week-end à Tour & Taxis, ce sont ainsi nos gloires nationales Frank De Winne et Dirk Frimout qui parleront de leur expérience en apesanteur. Génial aussi: les débats avec 4 des meilleures femmes scientifiques du pays, en lice pour le titre d’Ambassadrice bruxelloise des sciences. L’ambition du rendez-vous étant de leur donner goût aux différentes disciplines scientifiques, vos petits génies en herbe s’y plongeront dans une multitude d’activités. On a coché des combats de robots sur roues, du textile électronique, une caméra acoustique, une alléchante imprimante 3D alimentaire, la découverte de l’ADN, une interaction entre la couleur et votre corps, de la teinture végétale, un laser game, une initiation au fablab à portée d’enfants… On l’avoue: on est aussi très intrigué par le décryptage des étiquettes alimentaire par un alchimiste…

+ " I Love Science ", ces 14, 15 et 16 octobre 2022 à Tour & Taxis, gratuit.

Poing levé

On va pas se voiler la face: les libertés en prennent un coup ces dernières années. De nos appartements confinés aux frontières de l’Ukraine, des plateaux de Hollwood aux bars bruxellois en passant par les plannings familiaux américains ou les rues iraniennes. Le Festival des Libertés nous le rappelle une 21e fois ce week-end au Théâtre National: il ne faut pas relâcher l’attention. Le thème cette année: "Déchaîner les liens". De quoi interroger ces nouvelles solidarités, toujours plus nécessaires, dans plusieurs débats sur la sécurité sociale, le patriarcat, le sans-abrisme, l’écocide ou les migrations. Rayon ciné, la compète internationale de documentaire balaye des thèmes aussi variés que trafic de bois exotique, féminicides, anticapitalisme, religion, énergie nucléaire, surfeuses du Bangladesh, révoltés de Hong Kong ou mariage forcé. Pas jojo, c’est clair. Pour digérer tout en entretenant la colère, une scène musicale engagée: Mansfield. TYA, le festif Omar Souleyman, Odezenne, la star du jazz Marcus Miller, les Montois de La Jungle ou la DJette bruxelloise Rokia Bamba. Parce qu’il ne faut pas non plus en oublier de danser.

+ " Festival des Libertés ", théâtre, docus, débats et concerts, au Théâtre National jusqu’au samedi 22 octobre 2022. Certains événements sont gratuits. Programmation complète en ligne.

Le bruit de la nuit

Sur le dancefloor, la night bruxelloise retentit tout le week-end de la programmation des Nuits Sonores. 4 lieux s’allient pour accueillir l’émanation belge du fameux festival lyonnais: Bozar, C12, La Vallée et le Reset. Déjà, l’occasion est belle de pénétrer dans ce nouveau lieu, ancienne banque du cœur du Pentagone transmuée en lieu de fête post-industriel tout de béton et de baies vitrées. L’affiche fera baver les connaisseurs de musique électronique. En tête d’affiche, l’Espagnole Marina Herlop réussit la fusion parfaite entre le piano académique, le chant lyrique et shamanique et les rythmes électroniques déstructurés. Au C12, on entendra les Anglais Joy Orbison et Blawan. Au Reset joueront la Norvégienne Carmen Villain, l’Anglais The Maghreban ou la DJ locale Sara Dziri. Enfin, la Vallée profite des Nuits Sonores pour lancer son In. Out. Sider Festival. L’événement (gratuit) croise les disciplines pour offrir micros, platines et murs aux personnes souffrant de handicaps.

+ " Nuits Sonores & European Lab ", jusqu’au dimanche 16 octobre 2022 à Bruxelles et Molenbeek (Bozar, C12, Reset, La Vallée), prix variable, programmation complète en ligne.