Brussels By Night Federation: «Avant #balancetonbar, il n’y avait aucun moyen financier» pour sensibiliser aux violences sexuelles dans les clubs

Je crois beaucoup à l’éducation. Et je crois donc beaucoup en l’utilité d’une "safer team", des "angels" ou une "awareness team", quel que soit son nom. Pour les gros événements cependant, il y a le risque qu’elle se fonde dans la masse et devienne invisible. À l’entrée, elle doit être présente. Pour que le public sache: "ici, c’est dans le respect". Une charte "bienveillance" doit aussi être partagée du patron à tous les membres du staff et affichée visiblement.

Certaines voix évoquent la création d’un nouveau métier: cette "safer team" serait obligatoire au même titre que les vigiles, pour obtenir un agrément…

Ça serait génial, mais c’est impayable pour les événements de moins de 1.500 personnes. Ce qu’il faut commencer par faire, c’est inscrire une formation obligatoire sur ces questions dans la formation des agents de gardiennage. Nous sommes disponibles pour en parler et partager nos connaissances avec les autorités concernées.

+ NOTRE DOSSIER | Un an après #balancetonbar, quels changements dans les lieux festifs bruxellois ? " On en a marre des “équipes bienveillance” bénévoles "

La Brussels By Night Federation elle-même monte son équipe.

Nous avons remporté un appel à projets dans le cadre de #balancetonbar. Ce financement (60.000€) nous permet de monter une "awareness team" pour 1 an. Elle comprend 2 personnes et va parcourir un maximum de lieux à Bruxelles. Mais elle ne pourra être partout: 1 événement ou deux par week-end. On priorisera donc les plus gros acteurs et événements. Et on ira aussi chez les premiers organisateurs et patrons de clubs qui nous solliciteront.

Une "safe zone" dans tous les clubs et événements, c’est jouable ?

D’abord, je tiens à parler de "safer zone" et pas de "safe zone". Car un endroit sûr à 100%, ça n’existe pas. Une société sans risque, ça n’existe pas. Une "care zone", "relax zone", "safer zone", oui, définitivement ! Elle doit servir à l’écoute. Il faut qu’elle se situe à l’écart du son, du brouhaha, pour encadrer la potentielle victime. Sa mise en forme doit rester à discrétion de l’établissement, selon l’espace disponible. Car certains bars de nuit font à peine 50m2. Dans certains lieux, on va se retrouver dans un bureau, une cuisine…

Peut-on envisager une obligation ?

Dans l’état actuel: non. Tout simplement car l’architecture des lieux ne le permettrait que dans la moitié des cas au maximum. De plus, le secteur sort de la crise covid, entre dans la crise énergétique. Il y a des risques de faillite. Mais un groupe de travail est imaginable pour plancher sur le concept. On pourrait établir un seuil en m2 qui, dépassé, forcerait l’établissement à ouvrir une "safer zone". Elle jouerait aussi le rôle de réduction des risques en milieu festif, pour accueillir les personnes en coma éthylique… Je tiens d’ailleurs à démystifier l’usage du GHB ("la" drogue du viol ", NDLR): les chiffres montrent que la 1re drogue, la première substance qui vous met dans un état de vulnérabilité, c’est bel et bien l’alcool. Je tiens par ailleurs à préciser que les victimes ne sont jamais responsables de leur agression car elles lâchent prise un soir. L’agresseur est dans tous les cas la personne à condamner car quand quelqu’un est en détresse, on ne profite pas de la situation, au contraire, on est bienveillant et on cherche à aider.

Quid du Plan Sacha: clubs, bars et festivals bruxellois ont-ils suivi la formation pour réduire le risque de harcèlement et violences sexuelles en milieu festif ?

À la sortie du conseil bruxellois de la nuit exceptionnel au lendemain de l’explosion de #balancetonbar, la Ville de Bruxelles a chargé la Brussels By Night Federation de plancher sur ces formations. Jusque-là, il n’y avait aucun moyen. Depuis, une septantaine de personnes l’a suivie, dont les plus grands opérateurs. Nous avons aussi écrit un protocole. Nous avons le "go" des principaux acteurs. On attend la relecture légale et après, on l’enverra aux membres et aux personnes demandeuses. Grâce à la Région et à l’expertise de Modus Vivendi, on pourra aussi bientôt mettre à disposition des tutoriels vidéo pour les lieux qui n’ont pas l’occasion de participer aux formations.

Le monde de la nuit s’est réveillé ?

Les lignes bougent. C’est indiscutable. Nous-mêmes avons désormais un temps plein sur la réduction des risques. Est-ce que ça bouge assez vite ? Sans doute pas. Mais on travaille, ensemble.