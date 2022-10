Tarifs, travaux, zones…: 5 questions pour comprendre le plan de déploiement de la fibre optique à Bruxelles (carte)

Pourquoi la fibre ?

Si vous souscrivez à un abonnement fibre, ce raccordement vous permettra de multiplier par dix votre débit. “L’ancien réseau ‘cuivre’permettait d’atteindre 100 Mégabits par seconde. Le nouveau atteint 1 Gigabits par seconde”, explique Laurent de Meutter responsable du déploiement. À terme, Proximus espère même atteindre 10 Gigabits par seconde soit 100 fois plus rapide que leur réseau actuel.

Certains en bénéficient déjà “du Giga” comme le long du boulevard Anspach où Proximus avait commencé son déploiement en 2017. Aujourd’hui, des communes comme Saint-Gilles, Ixelles, Evere ou Etterbeek sont déjà bien avancées. Proximus part du centre pour s’étendre vers la périphérie. Occasionnellement, l’entreprise profite aussi des gros travaux d’impétrants (eau, gaz, etc.) pour placer ses câbles. Coût total du déploiement sur Bruxelles : 600 millions d’euros.

Des communes comme Saint-Gilles, Ixelles, Evere ou Etterbeek sont déjà bien avancées dans l’installation de la fibre par Proximus. ©IPM Graphics

Des travaux pour tous ?

Proximus veut rendre connectable l’ensemble de la région bruxellois. Tout le monde aura donc droit à ses quelques jours de travaux. L’entreprise opère en 3 étapes. Primo : raccorder un pâté de maison. Deuzio : tirer la fibre sur les façades, en plaçant un petit boîtier noir toute les deux ou trois façades. Tertio : raccorder les foyers en fonction des clients qui prennent l’abonnement. Les nuisances viennent surtout de l’ampleur des travaux. “Rallier un îlot peut nécessiter d’ouvrir une rue quelques jours et comme on le fait partout dans Bruxelles. C’est assez important.” Ensuite, l’intervention sur les façades dure une ou deux journées. Vous serez prévenu par un toute boîte des interventions. Par souci technique, les immeubles de 5 étages ou plus seront raccordés en sous-sol et donc pas via la façade.

Pour les façades classées, Proximus a l’obligation de passer par une façade voisine ou par le sous-sol. Pour les autres, il n’y a légalement aucun moyen d’empêcher l’installation et les trous dans la façade. Les communes restent à disposition et Proximus met en place un numéro gratuit (indiqué sur la lettre aux riverains) pour répondre aux habitants et anticiper des problèmes. L’installation peut être problématique sur les bâtiments passifs. Les trous peuvent créer des ponts thermiques.

Client Proximus, qu’est ce qui change ?

Une fois votre bâtiment raccordé, il vous suffit de prendre un abonnement fibre pour que l’entreprise vienne raccorder votre domicile. Mais si le plus haut débit ne vous inspire pas, Proximus ne vous raccordera pas sans un abonnement fibre. Rien ne vous empêche donc de garder votre ancien abonnement, pour le moment. Cinq ans après l’installation de la fibre dans votre quartier, Proximus coupera son ancien réseau obligeant ainsi ses clients à prendre un forfait fibre ou à changer d’opérateur.

Telenet et Voo ? Déjà au Giga

Les deux principaux concurrents de Proximus, Voo et Telenet, n’ont pas signé l’accord d’utilisation du réseau. Mais ils utilisent une technologie hybride “fibre/coaxial”, plus performante que l’ancien réseau “cuivre” de Proximus. Avec l’abonnement adéquat, les clients bruxellois de Voo (qui couvre 6 communes) ont la possibilité de passer à un débit d’un gigabit/par seconde depuis le 15 juin dernier. Chez Telenet (qui couvre les 13 autres communes), vous pouvez aussi en bénéficier. Ce dernier annonce tout de même une collaboration avec le flamand Fluvius pour déployer totalement la fibre dans les années à venir, la fibre étant déjà tirée sur une partie de leur réseau. Cela nécessitera des travaux moins colossaux que pour Proximus et ses 37 partenaires.

Côté facture ?

Le raccordement est gratuit. Pour l’abonnement fibre, prévoyez une hausse de prix entre 0 et 5 euros par mois selon Proximus. “Tout dépend de votre ancien forfait et de celui que vous choisirez, certains clients payent même finalement moins cher en passant à un forfait fibre.” Attention tout de même, certains appareils de relais de réseau ou des diviseurs de câble ethernet peuvent être bridés à un certain débit. Vous devrez donc potentiellement investir dans du nouveau matériel pour bénéficier du nouveau débit.