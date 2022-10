Tarifs STIB, aides énergie, salaire des ministres: le budget du gouvernement bruxellois est bouclé, voici le détail

Que contient-il ? Difficile à dire ce 11 octobre puisque la communication officielle n’était prévue que… ce mercredi 12 octobre en fin de matinée. Soit 24 heures après l’annonce de l’accord. Ce qui, à l’heure des réseaux sociaux, pose question en termes de gestion de la communication du gouvernement bruxellois. A tel point que même l’opposition s’en est offusquée ce 11 octobre dans l’après-midi.

Dépenses de 7 milliards

Lors de cette communication, le ministre des Finances Sven Gatz (Open Vld) annonce ainsi que le gouvernement régional s’est mis d’accord sur un déficit de 400 millions d’euros pour l’année à venir. Les dépenses prévues s’élèvent elles à 7 milliards d’euros.

Le gouvernement a réussi à dégager 200 millions d’euros en aides directes en lien avec la crise énergétique, tous secteurs confondus. 20 millions de cette enveloppe globale vont aux CPAS, à destination directe des Bruxelloises et des Bruxellois le plus précarisés via le guichet Énergie des CPAS. Les Écolo devraient également présenter de nouvelles primes énergie destinées à motiver les propriétaires bruxellois à isoler leurs habitations, à réduire leurs consommations énergétiques.

Par ailleurs, les ministres du gouvernement bruxellois vont, eux aussi, réduire leur salaire d’environ 8%. Ils s’alignent ainsi sur la mesure prise par le gouvernement fédéral.

La STIB n’augmentera pas ses tarifs

Enfin, deux bonnes nouvelles pour les usagers de la STIB. D’après nos informations, les prix des tickets de la STIB ne seront pas indexés, et ce malgré la hausse significative des frais de fonctionnement de la société régionale de transport. De plus, les plus de 65 ans pourront bénéficier d’un abonnement à prix réduit: 12€ par an, autrement dit 1€ par mois, à l’instar des abonnements pour jeunes de moins de 24 ans.

Selon nos confrères de L’Echo, la secrétaire d’État en charge du Logement Nawal Ben Hamou bénéficierait de 25 millions d’euros pour poursuivre l’acquisition de logements clés sur porte. Tandis qu’Elke Van den Brandt et Bernard Clerfayt pourraient compter sur 10 millions d’euros chacun pour poursuivre, l’une le déploiement de son plan Good Move, l’autre la formation et la mise à l’emploi des Bruxelloises et Bruxellois infraqualifiés.

Rappelons que, à l’instar de la mesure prise par la NVA au niveau flamand, la majorité socialiste, écologiste et Défi a décidé de geler l’indexation des loyers pour les "passoires énergétiques", c’est-à-dire les logements avec les plus faibles niveaux PEB. Une mesure annoncée fin de semaine dernière et dont la gestation a été particulièrement douloureuse: le long blocage de Défi laissant, ici aussi, apparaître de profondes fractures au sein de l’exécutif régional.

23 millions pour les communes

23 millions d’euros supplémentaires seront par ailleurs consacrés aux communes (hausse du coût de l’énergie et indexation des salaires).

Confirmation: le calcul de l’indexation des loyers tiendra compte du niveau de Performance Énergétique du Bâtiment.

Les indemnités ministérielles seront réduites de 8%, comme ailleurs, à partir de janvier prochain.

Le différend sur les titres-services survenu en fin de conclave a été aplani. Selon le ministre de l’Emploi, Bernard Clerfayt (DéFI), quelque 13 millions d’euros de plus y seront consacrés et l’engagement à compléter ces moyens en fonction des besoins en cours d’année a été confirmé.