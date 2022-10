Tentative de kidnapping sur quatre enfants à Jette: «Le suspect a tenté de leur proposer des bonbons»

Contacté, Bruno De Lille, directeur général de l’ASBL Sint-Goedele chargée notamment du collège du Sacré-Cœur, confirme les faits. "Les enfants se sont rendus dans le bois dans le cadre d’une journée pédagogique axée sur le rapport à la nature, aux plantes. Ils étaient répartis par petits groupes", explique-t-il. "À un moment donné, quatre élèves sont allés trouver leur professeur pour lui dire qu’ils avaient été approchés par un individu au comportement suspect. Ils étaient mal à l’aise et une plainte a été déposée à la police."

"Les élèves du primaire sont allés en forêt. Ils avaient plusieurs activités", explique l’école dans une communication adressée aux parents. "Lors d’un jeu en forêt, des élèves ont été approchés par un adulte inconnu. Les élèves ont immédiatement informé les professeurs. Tout le monde est ensuite rentré à l’école et la police s ‘est rendue sur les lieux."

Contacté, le père d’un des enfants concernés détaille plus précisément les faits. « Selon les dires de mon fils de 8 ans, l’individu les aurait approchés en proposant des bonbons. Il voulait embarquer la petite fille avec lui dans sa voiture. L’individu avait un masque sur le visage. Il était habillé en noir et a pris la fuite à bord de son véhicule au moment où ils sont partis pour avertir leur professeur. Les enfants ont ensuite été mis en sécurité dans le parc », explique-t-il. Un signalement a été adressé à la police mais l’individu n’a pu être interpellé. « Je trouve cela effrayant de savoir qu’un type rôde dans ce bois et accoste des enfants de cette manière », conclut le père qui espère qu’une enquête va pouvoir être ouverte pour retrouver l’individu.