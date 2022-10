+ TOUJOURS EN COURS | Expo ludique et familiale au MIMA: des milliers de Rubik’s Cube assemblés par l’artiste Invader pour (re)composer des tableaux célèbres et des figures de la culture pop (jusqu’au 8/01/2023). Autre expo familiale: humez le confort princier des trains royaux au Train World (jusqu’au 22/01/2023). Sans oublier la star du manga Naruto qui s’expose au CBBD (jusqu’au 13/11/2022).

Un estaminet d’antan à Schaerbeek

En grande pompe… à bière: c’est ainsi que le festival Alles es Just ! fête ses 10 ans ce week-end. Le rendez-vous schaerbeekois se construit autour du personnage populaire de Pogge. On dit de lui qu’il aplanissait les disputes. Durant plus d’un siècle, le peï en sarrau et foulard est commémoré au café Aux Trois Rois. Le caberdouche a mis la clef sous la porte en 1995 mais son dernier patron, Julo, l’a transformé en petit musée. Mais suite à son décès, ce lieu typique est menacé de démolition. En 2016, l’association Sputnik, férue de culture populaire, sauve murs, mobilier et déco faisant la part belle aux émaux de marques de bières disparues et aux photos d’archive de la vie associatives du coin. C’est ainsi que l’estaminet est carrément reconstruit chaque année pour le festival Alles es Just !, expression qu’on attribue à Pogge. En 2022, c’est au Novanoïs (ancien ciné Nova) que ce miracle prend place. C’est à cette base de la rue des Ailes qu’arrivera la parade de la statuette de Pogge prévue dimanche depuis la Buvette Sint-Sebastiaan au parc Josaphat. Au menu aussi: expos, concerts, scène pour enfants, DJ set avec les vieux disques des Trois Rois et même un carnaval avec son prince. Tof !

+ " Alles es Just ! ", pop-up café Aux Trois Rois reconstruit au Novanoïs, rue des Ailes 3 à 1030 Schaerbeek, jusqu’au dimanche 9 octobre 2022.

Une volière à Ixelles

©Leila Jeffreys/ Hangar

Le Hangar se transforme en volière à Ixelles: la galerie photographique du Châtelain, toujours très inspirée, se donne des ailes en exposant des oiseaux jusqu’au 17 décembre. Sur papier argentique, on vous rassure tout de suite. 13 photographes internationaux de 10 nationalités différentes y dévoilent leurs plus jolis plumages. On y becquette aussi bien des gros plans aux teintes vives que des moments impressionnistes pastels, des petites scènes de ménage au fond du jardin que des vastes migrations aux allures d’estampes dorées. On picore de toitures bruxelloises en volcans japonais, de parcs publics en réserves naturelles. Et reste coi devant les envolées hyperralenties de ces perruches fluorescentes qu’on a si souvent croisées sans jamais réellement les rencontrer. C’est désormais chose faite. Une superbe expo à visiter en famille.

Et si vous y passez avec vos ados, faites aussi un saut au dernier étage. La virtuose Charlotte Abramow, photographe de stars comme Angèle ou Lous and the Yakuza, y accroche pour "Volle Petrol" le pan le plus féministe de son travail. Corps, formes, sexualité, différences: glaçant parfois, émouvant souvent, interpellant toujours.

+ " Des Oiseaux ", jusqu’au 17 décembre 2022 au Hangar, place du Châtelain 18 à 1050 Ixelles, de 5 à 7€, gratuit en dessous de 13 ans. " Volle Petrol ", Charlotte Abramow, jusqu’au 17 décembre 2022.

Une nouvelle brasserie à Etterbeek

©CoHop

CoHop, la brasserie coopérative des anciens arsenaux (avec "hop" pour "houblon" en anglais), à Etterbeek, tient sa fête d’inauguration ce samedi. Il semble que le créneau soit porteur: après La Senne, le Brussels Beer Project, La Mule, La Source et Surréaliste, c’est donc un 6e lieu brassicole qui s’ouvre aux fêtes et concerts à Bruxelles. L’endroit a ceci de particulier qu’il réunit depuis mai 4 brasseries sous forme d’une coopérative: Witloof, DrinkThatBeer, Janine et 1B2T. De quoi brancher un paquet de pompes dans le brewpub ouvert il y a quelques semaines à peine, alors que les premières étiquettes sont à peine collées sur les cannettes déjà sorties de là-bas. L’offre comprend blanche traditionnelle, bière au pain et fruitées rafraîchissantes en passant évidemment par les styles en vogue comme l’IPA, le porter et même le kveik et sa mystérieuse levure norvégienne. Ce samedi, food-truck et DJ sont évidemment au menu.

+ " CoHop Grand Opening Party ", ce samedi 8 octobre 2022 dès 18h à l’Arsenal, chaussée de Wavre 950 à 1040 Etterbeek.

L’art des logements sociaux à Molenbeek et Koekelberg

©101e %/ SLRB/ Daniel Dutrieux

"Un Livre à ciel ouvert": c’est ainsi que s’appelle l’immense sculpture colorée installée au boulevard Machtens à Molenbeek. Cette œuvre de l’artiste Daniel Dutrieux lui a été inspirée par la forme des immeubles à l’embouchure de cette voirie. L’artiste a recueilli les histoires des locataires. Leur collaboration s’est retrouvée imprimée dans un vrai livre. Et a débouché sur la sculpture. Vous pourrez découvrir celle-ci ce week-end grâce à une promenade guidée. Menée par Arkadia, celle-ci décrypte certaines œuvres réalisées dans le cadre du 101e%. Ce projet de la SLRB (Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale) fête son 20e anniversaire. Il s’agit d’un programme qui conçoit des œuvres pour des sites de logements sociaux, en collaboration avec leurs habitants. Il s’en trouve une grosse vingtaine à Laeken, Uccle, Saint-Josse, Bruxelles, Jette, Anderlecht, Evere, Woluwe ou Koekelberg. Deux parcours différents sont prévus ces deux prochains week-ends: le premier entre Molenbeek et Koekelberg, le second entre Laeken et Jette. De quoi remarquer ces œuvres dans des lieux atypiques, devant lesquelles on passe trop souvent sans lever le nez.

+ " Parcours guidés 101e% ", les 8 et 9 octobre à Molenbeek et Koekelberg (œuvres: Un livre à ciel ouvert, Open Cube, Un jardin sous les étoiles), les 15 et 16 octobre à Laeken et Jette (œuvres: Jardin de l’Arbre Ballon, Vortex Babbelut, Musée du Réverbère, Pas à pas). Plusieurs horaires prévus. Gratuit mais sur inscription via le site d’Arkadia.

Des bonnes affaires à Laeken et Saint-Gilles

©Brussels Artisan Market

Les artisans bruxellois se réunissent à nouveau ce week-end. Ça se passe ce samedi 8 octobre au Be-Here à Laeken (rue Dieudonné Lefèvre de 12 à 18h30), cette vaste halle rénovée qui abritait jadis les entrepôts d’un fabricant d’apéritif. Le Brussels Artisan Market y invite "une quarantaine d’artisans locaux et durables". Bijoux, illustrations, textile, déco, cosmétique, food & drinks: rien ne manquera.

Même jour de 8 à 18h, rendez-vous à Saint-Gilles pour la vaste brocante du quartier de l’Hôtel de Ville où se réunissent 300 exposants (chaussée de Waterloo, de la Barrière à la rue Moris, rue de Tamines et avenue Demeur)

Du dessin dans le centre

©Charlotte Beaudry

Le dessin: on s’y met tous dès qu’on a trois ans. Et après ? Après, certains artistes y reviennent. Vous vous en rendrez compte ce week-end alors que s’installe à Bruxelles la foire Art on Paper. Comme son nom l’indique, ce rendez-vous se consacre à toutes les pratiques artistiques liées au dessin. Une cinquantaine de galeries sont ainsi rassemblées à l’Espace Vanderborght. Et généralement, c’est assez ludique que pour y emmener les enfants. L’événement s’élargit aussi à la Brussels Drawing Week, qui interroge le dessin de 2022. Il y aura des interventions de fresques en direct, une immersion en free party, des visites d’ateliers et des expos. N’oubliez pas vos crayons.

+ " Art on Paper ", jusqu’au dimanche 9 octobre 2022, Espace Vanderborght, rue de l’Ecuyer 50 à 1000 Bruxelles, 15€, gratuit moins de 16 ans.