Changement à Bruxelles: les demandes de permis d’urbanisme à la Région peuvent s’introduire numériquement sur MyPermit

Après un an de test avec les demandes d’autorités publiques pour les permis d’urbanisme au niveau régional, les outils développés par urban.brussels et le CIRB (Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise) sont prêts pour un nouveau cap.

Concrètement, les demandeurs peuvent introduire leur demande en ligne. Fini les cinq exemplaires papiers et les montagnes de plans à venir déposer en personne à la permanence d’Urban au Mont des Arts. Un demandeur pourra également compléter sa demande en cours de procédure.

Et à la commune ?

La prochaine étape visera la numérisation des demandes de permis d’urbanisme au niveau communal. Cette dernière étape est prévue pour le courant de l’année 2023 et se déroulera en trois phases. Selon Pascal Smet, urban.brussels met toute son expertise à disposition des communes afin de leur permettre de prendre le train de la numérisation.

"En moyenne, 800 demandes de permis d’urbanisme sont introduites chaque année auprès d’urban.brussels. Elles pourront désormais l’être directement via la plateforme MyPermit. C’est une avancée réelle qui va permettre de réduire les délais et d’augmenter l’efficacité comme nous nous y étions engagés", a commenté le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine.