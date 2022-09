Le boxeur bruxellois Nabil Messaoudi sous surveillance électronique: il est soupçonné de tentative d’assassinat

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a décidé de placer le boxeur professionnel Nabil Messaoudi sous surveillance électronique, ont indiqué vendredi les avocates de celui-ci, Me Nathalie Buisseret et Me Isabelle Slaets. Le sportif de 23 ans est suspecté dans une affaire d’enlèvement et de tentative d’assassinat. Il a été arrêté à l’aéroport londonien d’Heathrow le 2 septembre dernier, à la suite d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre, puis extradé vers la Belgique le 14 septembre.