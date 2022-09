Vers 10% de loyer en plus à Bruxelles? «Plafonner l’indexation sur le seul PEB est discriminant»

Le gouvernement bruxellois planche actuellement sur un plafonnement modulé en fonction du certificat de performance énergétique du bâtiment (PEB) concerné. Les passoires énergétiques sont dans le collimateur pour un plafond maximum. Les édifices les mieux isolés échapperaient au plafonnement.

Pour la FGTB et le Syndicat des locataires, en l’état actuel des choses, de nombreux locataires risquent de se voir imposer une augmentation de quelque 10% de leur loyer, soit l’équivalent de plus d’un mois supplémentaire de loyer sur l’année.

Discrimination

La proposition à l’étude au gouvernement Vervoort imagine de permettre aux propriétaires de biens classés A, B, C ou D au baromètre du PEB d’indexer leurs loyers, entièrement ou partiellement. Les propriétaires des biens classés E, F ou G seraient par contre empêchés d’indexer leurs biens. Cette mesure "semble de prime abord être frappée au coin du bon sens puisqu’elle viserait à pénaliser les propriétaires, soi-disant négligents, de" passoires énergétiques "et les inciterait ainsi à investir dans la rénovation énergétique", jugent les deux organisations.

Conséquence selon Syndicats des Locataires et FGTB, les locataires vivant dans des habitations A, B, C ou D seraient "pénalisés" alors que ceux vivant dans des habitations classées E, F ou G seraient, eux, "favorisés".

"Attribuer un avantage aux propriétaires de biens sur base du seul facteur PEB nous semble discriminant, absurde et injuste. Bien que lié à la consommation énergétique d’un bien, le PEB ne prend pas en compte l’état général du bâtiment (salubrité, superficie, commodités, qualité de l’installation électrique, etc.) Tout avantage locatif devrait être basé sur d’autres éléments objectifs de qualité du logement tel qu’un PGB (performance générale des bâtiments) pour tenir compte de tous les facteurs liés à l’état du bien", ont toutefois commenté Estelle Ceulemans et José Garcia.

Ceux-ci ont demandé à la Secrétaire d’État au Logement, Nawal Ben Hamou (PS), d’en revenir à sa proposition initiale d’indexation limitée à 2% des loyers pour tous les baux quelle que soit la classe de PEB atteinte.