Survol de Bruxelles : «La Flandre choisit l’intérêt économique versus la santé publique» dénonce Alain Maron

Un accord avant un rétropédalage flamand

En 2020, la Région attaquait le gouvernement fédéral en justice, une procédure qui a notamment abouti à la publication d’un rapport indépendant amenant plusieurs pistes pour réduire les nuisances globales de l’aéroport.

De mars à juin dernier, le Ministre fédéral en charge du dossier, Georges Gilkinet (Écolo) réunit des groupes de travail intercabinets afin de trouver un accord de base, et éventuellement une sortie heureuse au dossier, attendu depuis des décennies. Bonne nouvelle, les cabinets des gouvernements régionaux et du fédéral aboutissent à une déclaration commune, cadrant le travail à venir. “Pour la première fois, les gouvernements des différentes entités disent qu’ils veulent améliorer la situation.”

On attend la Flandre avant de décider

Seulement voilà, les partis flamands du fédéral autour de la table de cette réunion de travail demandent que le cadre soit approuvé sous réserve de l’accord du gouvernement flamand. Après analyse, ce dernier décide finalement de ne pas endosser la déclaration commune, mais de l’amender. Parmi les desideratums, “si le gouvernement flamand estime que ses intérêts économiques ou ceux de ses habitants sont menacés, le gouvernement flamand se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à cette déclaration”. En clair, une porte de sortie unilatérale est aménagée.

D’autres points sont remis en question par les autorités du nord, comme la volonté de travailler à court terme, les arguments de la densité de population, ou un cadrage plus stricte d’un système de contrôle indépendant. Pour le cabinet du ministre flamand de l’environnement et du rand, Ben Weyts (N-VA), ce texte est “en attente : il est simplement toujours en cours de discussion”. Il explique attendre d’autres réunions intercabinets. Alain Maron réfute, et dit que ce sont justement les Flamands qui ne se sont pas manifestés à la dernière réunion. Le cabinet Gilkinet assure, lui, continuer la concertation avec les régions.

"Ils ont vraiment choisi l’intérêt économique maximalisé de l’aéroport"

Cette déclaration commune, explique Alain Maron, aurait permis de cadrer les activités de l’aéroport en prenant de mesures sur les vols de nuit, sur les modèles d’avions autorisés, ou sur l’utilisation des pistes… Et la Flandre aurait finalement fait le choix de défendre Brussels Airport. “Ils ont vraiment choisi l’intérêt économique maximalisé de l’aéroport versus la santé publique”, analyse le ministre écologiste. D’autant plus que, selon lui, l’objectif n’est pas, à terme, de réduire de manière drastique l’activité de l’aéroport. “La question, c’est de savoir si nous sommes d’accord de réduire l’activité de l’aéroport aux moments où elle est la plus problématique. Par exemple, la nuit.”

Retour en justice

Cette déclaration commune était une première piste (si l’on s’ose à l’expression) pour résoudre le problème. La seconde, c’est la justice. Et là, le ministre bruxellois promet “d’aller jusqu’au bout”, et de mettre la pression sur la Vivaldi, avec 18 des 19 bourgmestres bruxellois et plusieurs associations.