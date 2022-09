Chèvre abattue, oiseaux transportés sans eau, violences physiques…: 15 personnes devant la justice lors de la Journée mondiale des animaux

"Il s’agit de faits qui ont été établis entre 2019 et 2022, souvent après qu’un voisin ou un passant ait signalé à la police locale ou à l’Inspection du bien-être animal le cas d’un animal détenu sans nourriture, privé de soins et/ou de logement appropriés", explique la porte-parole du parquet Carol Vercarre. "La majorité des dossiers concernent donc des animaux qui n’ont pas été soignés correctement ou qui vivaient dans des conditions déplorables et peu hygiéniques, avec une issue parfois fatale. Il est aussi question de violences physiques."

Vers le refuge

Dans un dossier, par exemple, le prévenu avait effectué le transport d’un grand nombre d’oiseaux, sans licence, sans véhicule approprié, ni eau ni nourriture pour les volatiles. Un autre cas lié à l’abattage d’une chèvre, sans anesthésie, figure également sur la liste.

"Pour chaque cas, nous avons examiné s’il était possible de rendre les animaux à leurs propriétaires, sous certaines conditions…", poursuit la porte-parole du parquet. "Mais pour la plupart, cela s’est avéré impossible et les animaux ont été transférés vers un refuge, dans l’attente d’un nouveau foyer."

Selon les chiffres de l’organisme Dierenwelzijn Vlaanderen relayés par le parquet, quelque 810 animaux ont été saisis dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde en 2021, parmi lesquels des oiseaux (37%), des lapins et des rongeurs (24%), des bovins, des équidés et des petits ruminants (18%), des chiens (12%), des chats (5%) et des reptiles (4%).