Bruxelles: ces communes qui ont vu exploser le prix des maisons et appartements en dix ans

Au cours du premier semestre de l’année 2022, les maisons bruxelloises de 2 ou 3 façades se négociaient au prix médian de 486.000 euros contre 1.150.000 euros pour les 4 façades. Les appartements, eux, affichaient un prix médian de 250.000 euros.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, Ixelles présentait le prix médian le plus élevé avec 750.000 euros. À l’inverse, c’est dans la commune d’Anderlecht (+ 322.500 euros) que le prix médian le plus bas pour cette région a été enregistré.

Des prix en forte hausse à Schaerbeek

Toutefois, si Ixelles s’avère également être la localité belge (avec Knokke-Heist) où les maisons sont les plus chères de Belgique, force est de constater que c’est la localité bruxelloise où la valeur des biens immobiliers - surtout les 2 et 3 façades - a le moins augmenté ces dix dernières années. En comparaison avec le premier semestre 2012, le prix médian des résidences ixelloises n’a en effet augmenté "que" de 14,77% (+ 95.250 euros).

Autrefois moins convoitées, les habitations schaerbeekoises sont celles qui ont pris le plus de valeur depuis 2012. Selon l’office belge de la statistique, une hausse globale de 63,39% (+ 188.600 euros) du prix médian des propriétés a été observée dans cette localité proche du cœur historique de la capitale.

Autre commune dont le prix de l’immobilier a le plus grimpé au cours de la dernière décennie, Uccle a vu le prix médian de ses résidences passer de 450.000 euros à 671.000 euros. Soit une hausse de 49,11%!

Ixelles marque le pas

Mais preuve que le marché immobilier bouge beaucoup ces derniers temps à Bruxelles, Schaerbeek n’est finalement "que" la 4e commune de la capitale à profiter de l’intérêt des acheteurs. Ainsi, Molenbeek-Saint-Jean - dont les maisons 2 et 3 façades constituent de bons investissements - a vu la valeur de ses biens augmenter de 26,53% (+ 75.875 euros) entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022. Juste devant sa voisine Berchem-Sainte-Agathe (22,91%) et Forest (22,04%).

À l’inverse, une fois encore, la commune d’Ixelles marque le pas depuis un an. Plus encore que Woluwe-Saint-Lambert (-4,59%) ou Anderlecht (-0,46%), la riche entité bruxelloise a vu le prix médian de ses biens immobiliers baisser de 9% (- 73.250 euros) entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022.