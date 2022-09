«Stigmatiser les enfants qui viennent en voiture»: l’action scolaire de Bruxelles Mobilité scandalise le MR

Une action jugée "discriminatoire"par le MR bruxellois, premier parti d’opposition, qui y voit une manière de "stigmatiser les enfants qui viennent en voiture".

"Quand j’ai vu ça, je suis tombé des nues", dénonce le député bruxellois David Weytsman. "Les écologistes doivent arrêter d’opposer les Bruxellois. Il n’y a jamais eu autant de tension dans la Région. Conscientiser à la mobilité douce: oui, je suis 100% favorable. Mais il est ici question de séparer les enfants selon leur moyen de transport. Ils ont fait une erreur et on attend des explications."

Le PS est également monté au créneau. Le président des socialistes bruxellois, Ahmed Laaouej, parle du “walk of shame”.

À Ganshoren, l’échevine de la Mobilité MR en était. ©Facebook Sven Gatz

Du côté de Bruxelles Mobilité, on insiste avec fermeté: "l’objectif n’est pas de stigmatiser. Tous les enfants ont pu mettre leur étoile", explique la porte-parole de l’institution. Et d’ajouter : "c’est une semaine de réflexion sur les autres modes de transport. Nos équipes ont été briefées. Les enfants venus en voiture pouvaient choisir n’importe quel autre mode qu’ils voulaient tester ou qu’ils utilisent à un autre moment."Il n’empêche que le folder de Bruxelles Mobilité, annonçant l’action, stipule uniquement que l’activité "permet à tous les élèves qui ne viennent pas en voiture de dessiner des étoiles au sol avec leur nom et le moyen de transport qu’ils utilisent pour se rendre à l’école".

Notons que l’action s’est, entre autres, déroulée à Ganshoren, à la Basisschool De Goudenregen… en présence de l’échevine libérale de la Mobilité, Magali Cornelissen (MR) (photo ci-dessus en compagnie de Sven Gatz et Elke Van den Brandt).

Sur les réseaux sociaux est également ressortie ce mardi une vidéo de l’année dernière, tirée de France 2. À Woluwe-Saint-Pierre, des élèves d’écoles communales peuvent gagner de l’argent (virtuel) s’ils viennent à vélo à l’école. Une initiative menée par un échevin Les Engagés, Alexandre Pirson.