"Notre comité de dégustation met en évidence la persévérance et l’engagement de ce chocolatier de tradition engagé, voici plusieurs années, dans le processus Bean-to-bar", plaide le Gault&Millau. "Sa rigueur dans la sélection des fèves lui a permis de produire des chocolats d’une grande richesse aromatique", explique encore le célèbre guide gastronomique de couleur jaune. "De nombreux chefs de cuisine réputés ont été convaincus par la qualité et le caractère de ses chocolats qu’ils utilisent dans leurs desserts. Toute cette rigueur se retrouve également dans les tablettes d’origines et ses pralines proposées en boutique", ajoute Gault&Millau.

L’entreprise Van Dender a été fondée en 1957 par le père d’Herman Van Dender. L’atelier était situé dans le quartier de la place Dailly. Le lauréat du prix Gault&Millau a repris l’entreprise en 1988. "Une dizaine d’années plus tard, j’ai décidé de fabriquer mon propre chocolat", relate le chocolatier. "Nous avons déménagé à Grand-Bigard où nous pouvons fabriquer jusqu’à une tonne par jour".

Concernant ses pralines, Van Dender considère que l’on doit "percevoir un chocolat qui n’est pas trop sucré, mais où l’on perçoit le cacao. Chaque praline que vous mangez doit vous donner envie de la suivante".