Du changement sur le Ring de Bruxelles au niveau de Hal: le pont routier sera transformé en «écoduc»

La nouvelle liaison au sein du bois de Hal doit permettre aux animaux de traverser le Ring en toute sécurité. "Chaque année, quelque cinq millions d’animaux sont fauchés dans notre région, et cela sans parler des souffrances humaines causées par ces collisions avec des animaux. Il est grand temps de mettre fin à ces statistiques préoccupantes", commente la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (NVA). L’écoduc planifié sera bien plus large que le petit pont actuel. Un sentier est prévu pour le passage des piétons et des cyclistes.

La nouvelle liaison au sein du bois de Hal doit permettre aux animaux de traverser le Ring en toute sécurité. ©Agentschap Wegen en Verkeer

Inauguration en 2025

Les travaux devraient débuter après les congés du bâtiment l’été prochain (2023). L’inauguration est prévue pour 2025.

Le projet n’est pas unique en son genre. Il s’agit du septième de la Région flamande. Sur le Ring de Bruxelles par exemple, un écoduc est en place à Groenendael, et il est également prévu d’en bâtir sur le tronçon nord de la rocade, notamment au niveau du bois du Laerbeek.