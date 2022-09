Poumons et oreilles bruxellois ont respiré durant le dimanche sans voiture: «Jusqu’à 90% de baisse des polluants et du bruit»

"Ce dimanche sans voiture s’est soldé par une amélioration de la qualité de l’air avec une baisse importante des concentrations de plusieurs polluants", constate Bruxelles Mobilité. Ainsi, la baisse de concentration en monoxyde d’azote (NO) se chiffre de 53 à 80% par rapport à un dimanche moyen et de 70 à 90% par rapport à un jour de semaine moyen. Pour le dioxyde d’azote (NO2), ces baisses s’échelonnent de 74 à 80% et de 81 à 86%. Concernant le black carbon (BC) enfin, les diminutions s’évaluent de 69 à 74% sur un dimanche classique et 74 à 79% sur un jour de semaine.

Bruxelles Mobilité insiste: "les axes habituellement les plus fréquentés de la capitale ont été les plus impactés. À la station Arts-Loi par exemple, les concentrations de NO et de NO2 ont baissé de 80% par rapport à un dimanche moyen. Une chute encore plus marquée si l’on compare avec un jour de semaine moyen. Les concentrations de NO et de NO2 ont alors fondu respectivement de 90 et 86%".

Et les oreilles?

Les gaz polluants ne sont pas les seuls à diminuer lors du dimanche sans voiture. Ainsi, la pollution sonore aussi s’est faite discrète. "Par rapport au dimanche précédant l’opération", le gestionnaire bruxellois de l’environnement observe des réductions "très marquées, supérieures à 10 dB (A), pour les stations de mesure situées à proximité d’autoroutes: en bordure de la E411 à Auderghem et à proximité de la E40 à Woluwe-Saint-Lambert". Ces chiffres correspondent à une diminution de la pression acoustique de 90%". Les stations de l’avenue Houba de Strooper à Bruxelles et de la chaussée de Wavre à Auderghem enregistrent des diminutions sonores "assez marquées, soit supérieures à 5 dB (A)". C’est l’équivalent d’"une baisse du bruit de fond de 68%".

Bruxelles Mobilité rappelle que "Le défi est immense". Car "selon le dernier rapport de l’Agence européenne pour l’Environnement, la pollution de l’air a causé 8.950 décès prématurés en Belgique en 2018". ​ Et de souligner que "sur la période 2019-2021, la concentration annuelle a diminué de 10% par an en moyenne". De quoi conclure qu’"il reste des progrès à faire".