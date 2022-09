Dimanche sans voiture: 7 spots à ne pas manquer ce 18 septembre 2022

Pour bien manger, on peut se retrouver sur quelques pique-niques sur le macadam. Ixelles en prévoit quatre: place Fernand Cocq, place Marie-José, avenue Roger Lallemand et place Stocq. Autre spot culinaire, le food market Wolf, rue Fossé aux Loups, a invité les dinosaures dans son antre, où comment se restaurer dans une ambiance préhistorique.

S’il y a bien une brocante à ne pas rater, c’est celle de la rue de Flandre, en plein cœur de Bruxelles. 200 exposants vous attendent, tout le week-end, jusqu’à 19h.

Saviez-vous qu’il existe plus de 800 km de sentiers sans trafic motorisé à Bruxelles? L’ASBL Walk propose trois promenades piétonnes à la découverte de ces raccourcis, sentiers et chemins de traverse. La première démarre de l’abbaye de Forest, sur 5 km. La deuxième part de la gare de Haren sud et rejoint la gare de Schaerbeek en passant par le très beau Moeraske et l’avenue Huart Hamoir, idéale pour les familles. La troisième part de la place Bockstael, emprunte les voies lentes pour rejoindre Tour & Taxi et terminer par une belle balade dans le parc de la Senne.

Sur la place de la Monnaie, les magasins de fripes de la rue Neuve et alentours offrent un défilé de mode en plein air. Samedi et dimanche de 13h à 18h.

Envie de chiller en sirotant une bonne bière pendant que vos enfants jouent en toute tranquillité? C’est au Châtelain qu’il faut aller. Outre la brocante, la place se met en mode plage avec transats, piscines à bulle, toboggan géant, trampoline et autres activités pour les plus jeunes. Bar et footrucks de sortie bien évidemment.

Le DJ Funky Fool embarquera les plus chauds d’entre vous dans une balade à vélo musicale. Attelé à son vélo électrique spécialement équipé pour transformer quelques-uns des endroits les plus iconiques de la ville en dancefloor. Trois itinéraires au programme. À 11h, départ de la place Poelaert vers le Cinquantenaire et le Bois de la Cambre. À 13h, départ du bois de la Cambre, jusqu’à la Bourse. À 15h, départ de la Bourse jusqu’à la place Flagey.

De nombreux ateliers de réparation de vélo s’installeront aux quatre coins de la région capitale. Un souci technique? Rendez-vous rue Voot 95 à Woluwe-Saint-Lambert, boulevard du Triomphe 40 à Auderghem, avenue Paul Héger 41 à Ixelles, square des Archiducs à Watermael-Boitsfort, rue de Dublin 19 à Ixelles, place l’Albertine à Bruxelles ou rue Auguste Orts 20-28, en face du Beursschouwburg.