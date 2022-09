L'école a alors décidé de procéder à une analyse complète des installations. L'entreprise spécialisée appelée pour mener ces opérations a alors découvert un périphérique dans la salle des professeurs. Si la société ne peut affirmer que des écoutes illégales ont été enregistrées, elle ne peut pas l'exclure non plus.

Face à cela, le pouvoir organisateur de l'école a décidé de porter plainte début septembre. D'après la RTBF, l'ancienne direction est soupçonnée: c'est en effet le mari de l'ex-directeur (qui a quitté son poste dans le courant de l'année scolaire précédente) qui a été en charge, via sa société, de l'installation du système de surveillance par caméras et de la téléphonie dans l'école.

Nos confrères ajoutent encore que le pouvoir organisateur n'a pas souhaité faire davantage de commentaires. Quant à l'ancien directeur, il a réagi et nie les faits reprochés. "Je ne suis au courant de rien, le conseil d'administration ne m'a pas contacté. Qui serait assez stupide pour faire ça? J'ai quitté l'école fin mars pour raisons de santé et je voudrais qu'on me laisse tranquille. Si la police souhaite m'interroger, je suis à sa disposition", a-t-il déclaré à la RTBF.