Le personnel de l'hôpital Brugmann dénonce des salaires trop bas face au coût de la vie

"Il est nécessaire d'augmenter les salaires urgemment! Nous souhaitons un travail pour vivre et non pour survivre", a déclaré la CGSP Brugmann-Huderf. "Il y a eu des prises de parole durant une bonne heure, qui n'ont fait que confirmer ce sentiment général qu'il est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts", a expliqué à Belga Karim Brikci, délégué permanent CGSP Brugmann. "Les difficultés sociales s'accumulent très rapidement, tout ça s'est ressenti dans les témoignages. Les uns et les autres ont parlé de leur vécu. Les problèmes financiers que rencontrent les familles mono-parentales notamment sont revenus à plusieurs reprises".