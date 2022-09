Rue de la Loi: Elke Van den Brandt veut pérenniser l'aménagement à trois bandes... avant une éventuelle mise à deux bandes "dans le futur"

Autrefois dotée de quatre bandes, l'emblématique rue, où siègent quantité d'institutions dont le fameux "numéro 16", dispose désormais de trois bandes entre la Petite Ceinture et le parc du Cinquantenaire. Le gouvernement bruxellois entend bien pérenniser la situation et la piste cyclable, apprend-on via la réponse apportée par la ministre Van den Brandt (Groen) à une interpellation de la députée d'opposition Anne-Charlotte d'Ursel (MR).

"Le scénario qui est sur la table est pérenniser la situation actuelle, tout en l'améliorant autant que possible, mais sans toucher au nombre de bandes automobiles", explique la ministre, qui n'exclut pas "d'aller plus loin"dans le futur. Le scénario qui sera "probablement"approuvé conserve donc la piste cyclable "bidirectionnelle"séparée du trafic routier. "Nous voulons porter un projet qui augmente significativement la largeur des trottoirs et des pistes cyclables, et intégrant des espaces de plantation."

Selon Van den Brandt, la piste cyclable créée en 2020 s'avère une réussite, avec une augmentation du nombre de cyclistes. "Je suis convaincue: en élargissant les pistes cyclables, on va encore augmenter le nombre de cyclistes qui vont emprunter la rue de la Loi."Le temps de parcours des automobilistes a cependant connu une légère hausse. Selon les données Tom-Tom récoltées les mardis et jeudis entre mars 2019 et 2022, le temps de trajet a augmenté d'une minute durant les heures de pointe du matin, et de deux minutes le soir. Le nombre de voitures est cependant en baisse: d'un pic de 2.500 voitures par heure sortant du tunnel du Cinquantenaire le matin en 2019, contre 1.600 en 2020.

Vers une rue de la Loi à 2 bandes

Le projet de pérennisation de la mise à 3 bandes sera déposé fin de cette année. "Les travaux pourraient commencer en 2024", indique avec prudence la ministre.

Mais cette rue de la Loi à trois bandes ne serait qu'une "étape". Elke Van den Brandt juge en effet "nécessaire"de réduire, "dans le futur", la rue de la Loi de trois à deux bandes de circulation, et la rue Belliard de quatre à trois bandes, afin de donner davantage d'espace aux modes actifs.

Rappelons toutefois que la Région a récemment rétropédalé dans le dossier de la rue Belliard, rue jumelle à la rue de la Loi avec le sens de circulation opposé. Une réduction d'une bande (donc une mise à trois voies) avait été annoncée... et a finalement été avortée in extremis en raison d'autres travaux concomitants. Un projet donc mis au frigo, ou plutôt, au congélateur: un permis pour pérenniser l'aménagement de la rue Belliard à quatre bandes a récemment été introduit... repoussant à plusieurs années un éventuel test de mise à trois bandes de cette porte de sortie de Bruxelles.