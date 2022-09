La piscine éphémère à ciel ouvert Flow située à hauteur du pont Pierre Marchant sur le canal d'Anderlecht avait ouvert ses portes au public le 1er juillet. De nombreux Bruxellois sont venus s'y rafraîchir lors des chaleurs de cet été, en témoignent les plages horaires souvent pleines, la piscine ne pouvant accueillir qu'un nombre limiter de baigneurs.

Des créneaux horaires matinaux ont également été introduits le mardi et certaines plages horaires du samedi matin étaient exclusivement réservées aux femmes. La piscine a en outre été adaptée afin d'accueillir les personnes à mobilité réduite, se félicite l'organisateur.

Pool Is Cool a également lancé la campagne de financement participatif "Je veux nager"au début de l'été dans le but de récolter 60.000 euros afin d'assurer la survie de la piscine éphémère. Un total de 61.671 euros a été récolté grâce à 884 dons.

Grâce à cet argent, Flow a pu installer un dispositif de purification écologique de l'eau avec des filtres végétaux mais aussi un sauna et un hammam qui fonctionneront toute l'année, y compris pendant les mois les plus froids. Flow organisera par ailleurs des cours de natation gratuits pour les enfants et les adultes l'année, l'année prochaine.

Le mini festival de clôture gratuit qui aura lieu le 18 septembre entre 14 et 22h sera l'occasion de conclure la saison estivale avec une dernière baignade et de célébrer le succès de la campagne de financement "Je veux nager", baptisée selon le titre d'une chanson d'Arno. Les groupes Tropicant, Vega et Vieze Meisje seront sur scène et interpréteront leur propre reprise de cette chanson.