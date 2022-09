Suivez en direct le procès des attentats de Bruxelles qui s’ouvre ce lundi 12 septembre 2022

Ce jour-là, trois terroristes s’étaient fait exploser: deux à l’aéroport (Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui) et un dans le métro (Khalid El Bakraoui), faisant 340 blessés et 32 morts.

À Bruxelles, dès ce lundi 12 septembre 2022, dix accusés sont jugés. Parmi eux, six figuraient parmi ceux qui ont été condamnés au procès du 13-Novembre: Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem et Ali El Haddad Asufi. Le sixième, Oussama Atar, soupçonné d’être l’ordonnateur des attentats belges et parisiens, est également accusé dans les deux procès. Mais il est jugé en son absence, étant probablement mort en Syrie, en novembre 2017.

Ce lundi, il ne s’agira que d’une audience préliminaire. L’objectif? Fixer la liste des personnes qui témoigneront à l’audience et leur ordre de passage. L es conditions d’encadrement des accusés seront abordées.

Le procès reprendra ensuite le lundi 10 octobre avec une audience destinée à composer le jury.

960 parties civiles recensées

L’audience sur le fond débutera à partir du jeudi 13 octobre pour une durée d’au moins huit mois, jusqu’en juin.

Pas moins de 960 parties civiles ont été recensées dans ce qui est présenté comme le plus grand procès jamais organisé en Belgique devant un jury populaire. Comme à Paris, celles qui accepteront de parler aux médias seront porteuses d’un cordon vert; les autres d’un cordon rouge.