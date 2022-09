Remorquable: des remorques à vélo en prêt dans Bruxelles pour transporter vos courses, vos encombrants ou déménager (vidéo)

Ce service facile de prêt de remorques à vélo, vous le devez à Remorquable. On apprécie le jeu de mots qui donne son nom à cette ASBL née il y a 4 ans et qui emploie 7 mi-temps. "Nous nous inspirons du principe de Tournevie", explique Anne Nivet, responsable com. Pour limiter les achats de matériel qui dorment parfois plusieurs années dans les caves et abris de jardin, cette "outilthèque"bruxelloise prête ses outils à ses membres. "Tournevie nous héberge dans ses ateliers et nous avons repris leurs formules tarifaires", reprend Anne.

Cette remorque à vélo de fabrication maison, Remorquable la met à disposition des Bruxellois selon deux formules d’abonnement: annuelle et mensuelle. ©ÉdA – Julien RENSONNET

Ainsi, pour une cotisation annuelle (entre 25 et 60€ selon que vous souhaitiez parrainer l’équipe) ou mensuelle (entre 5 et 15€), vous accédez à une quarantaine de remorques réparties dans une douzaine d’antennes en libre-service. "On recherche en permanence d’autres partenaires pour étendre ce réseau", développe Anne.

«C’est assez simple même si on tire un grand volume derrière soi»

Pour devenir membre, vous devez suivre une petite formation. "Ça consiste en une ou deux heures au parc du Cinquantenaire". Il faut apprendre à accrocher la remorque au vélo, sangler le chargement et gérer ses dimensions dans le trafic. "C’est assez simple même si on tire un grand volume derrière soi", assure Anne. "La formation explique comment se positionner dans un virage, comment franchir les espaces plus étroits, et comment bien prendre sa place dans le trafic".

Une petite formation est fournie par Remorquable pour «apprendre à manier l’engin et surtout à prendre sa place dans le trafic». ©ÉdA – Julien RENSONNET

Les remorques en prêt pèsent 15 kilos. "Leur charge maximale légale est de 65 kilos maximum. Au-delà, elles doivent embarquer un système de freinage", précise Frédérique Ortuno, responsable animation pour Remorquable. Mais ce matos reste tout à fait suffisant pour les usages habituels observés. "Elles servent pour des déménagements, les courses imposantes, les dépôts de vidanges, les plantes vertes ou les sapins de Noël. Bref, tout ce qui ne rentre pas dans les sacoches de vélo", sourit Frédérique. "De quoi éviter quand même d’utiliser une voiture".

Aussi sur remorque: four à pizza, ludothèque, karaoké

Soutenue par les subsides bruxellois et européens du projet CairgoBike, l’équipe de Remorquable est aussi en mission pour "penser une nouvelle mobilité". Frédérique: "le service de prêt de base, c’est notre vitrine. L’autre volet, c’est l’animation". Remorquable prêche donc auprès des écoles, associations, comités de quartier, secteur culturel, indépendants, pour "prouver qu’on peut se réapproprier l’espace public et organiser un événement seulement avec des vélos et leurs remorques".

Sur cette remorque, un four à pizza en kit pour animer les événements et fêtes de quartier. ©Remorquable

Pour convaincre Bruxelles de se mettre en selle, "Sergi, mécanicien et animateur, répare les vélos à prix libre dans l’espace public". Un partenariat avec une bibliothèque nomade est aussi dans les cartons. Beaucoup plus intrigantes: les remorques insolites développées par Hélène, mécano de la bande et reine du fer à souder. La collection récolte des sourires à chaque sortie sur la Petite Ceinture: four à pizza conçu "à base de bidons récupérés", remorque karaoké "avec baffles et écran", ludothèque sur roues avec jeux de société et d’extérieur "pour aller de fête de quartier en fête de quartier", ou encore une remorque photographique "avec appareil à soufflet et chambre noire portative pour développer en direct à l’ancienne".

Y a pas photo: l’avenir est dans la remorque.