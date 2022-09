«Vilvorde sous l’emprise d’une bande de braqueurs»: 3e attaque de supermarché en 2 semaines

En réaction à ces événements, le Bourgmestre de Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ne cache pas ses critiques envers la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V). "La Ministre Verlinden doit comprendre que dans la périphérie de Bruxelles aussi, nos citoyens ont droit à la protection et à la sécurité. ça commence à ressembler à de la négligence".

Deux supermarchés visés

Le braquage a eu lieu ce samedi 10 septembre aux alentours de 7h30, avenue James Ensor. Deux suspects sont entrés dans le Carrefour Express et ont menacé le personnel avec des armes à feu. Les employés ont dû remettre l’argent aux malfaiteurs, qui ont pris la fuite à bord d’un véhicule gris.

Ce Carrefour Express de l’avenue James Ensor à Vilvorde a été attaqué ce 10 septembre 2022. ©Google Street View

Lundi 29 août et dimanche 4 septembre, c’est un autre supermarché de Vilvorde, le Carrefour Express de la chaussée de Louvain, qui a été braqué deux fois. Il n’est pas encore certain qu’un lien puisse être établi entre ces 3 faits.

«Sous l’emprise d’une bande de braqueurs»

Le Bourgmestre Hans Bonte sort de ses gonds. "Il semble que notre ville soit sous l’emprise d’une bande de braqueurs. Nous ne pouvons pas ignorer ce douloureux constat que notre zone de police manque de personnel et de moyens pour pouvoir réagir à ces attaques et réaliser les efforts préventifs nécessaires". Et de lancer: "La Ministre de l’Intérieur doit se réveiller".

Ce supermarché Carrefour Express de la chaussée de Louvain, à Vilvorde, a subi deux attaques en à peine une semaine. ©Google Street View

Il y a quelques mois, les chefs de corps des zones de police de l’arrondissement de Hal-Vilvorde ont tiré la sonnette d’alarme sur ces carences structurelles. Mais aucune solution ne s’est encore dégagée. Selon Bonte, "le fléau des braquages à Vilvorde témoigne de la faillite du Plan Canal fédéral. La réduction des effectifs du Plan Canal doit être stoppée. De nouveaux agents fédéraux doivent renforcer ce plan immédiatement".

Bonte aimerait implanter une équipe volante pour mieux protéger les commerces. « Mais les problèmes structurels dans nos zones empêchent la zone Vilvorde-Machelen (VIMA) de dépêcher de telles équipes volantes sur ses propres effectifs. C’est pourquoi j’utiliserai mes compétences pour réquisitionner des agents fédéraux».